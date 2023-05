Arnold Schwarzenegger critica varias de las secuelas del filme “Terminator”

Aunque Arnold Schwarzenegger comenzó su carrera cinematográfica en plan protagónico con la película “Conan the barbarian”, fue la serie de filmes de “Terminator” (que combinaron acción y ciencia ficción) lo que lo convirtió, a partir de 1984, en una de las grandes estrellas de Hollywood. Ahora él habló de su experiencia en esa saga, y fue muy sincero al reconocer que su trabajo en esas aventuras ya quedó atrás.

En una entrevista con The Hollywood Reporter Schwarzenegger, de 75 años, comentó que el argumento de “Terminator” debe renovarse: “La saga no ha terminado, pero yo sí. Recibí el mensaje fuerte y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente en lo que se refiere a “The Terminator”. Alguien debe de llegar con una gran idea…La película fue en gran parte responsable de mi éxito, así que siempre la veré con mucho cariño”.

El actor austríaco reconoció también que “las tres primeras películas fueron grandiosas. En la número cuatro (“Terminator: Salvation”, de 2009) no estuve porque era gobernador (del estado de California). Después, la cinco (“Terminator: Genisys”, de 2015) y la seis (“Terminator: Dark fate”, de 2019) no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos desde antes, porque simplemente no estaban bien escritas”. Arnold sigue trabajando, y ahora protagoniza la serie de televisión “Fubar”, que se estrenará en Netflix el 25 de mayo; esa misma plataforma lanzará en junio “Arnold”, un documental de tres partes en el que él mismo narra su larga trayectoria.

Sigue leyendo: