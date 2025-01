Cómo evitar que las tuberías se congelen y revienten

Las temperaturas bajo cero pueden provocar que incluso las tuberías interiores se congelen

By Mary H.J. Farrell

Cuando las temperaturas caen en picada, el riesgo de que las tuberías se congelen y revienten se dispara. De hecho, las tuberías reventadas son una de las causas más comunes de daños a la propiedad durante el clima gélido y pueden causar miles de dólares en daños debido al agua, fácilmente $5,000 o más, según el Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar.

Las tuberías que corren mayor riesgo son las que se encuentran en espacios interiores sin calefacción, como sótanos, áticos y garajes. Pero incluso las tuberías que pasan por armarios o paredes exteriores pueden congelarse. La buena noticia es que hay algunas cosas sencillas que puedes hacer para mantener el agua circulando y tu casa seca.

“El aislamiento de tuberías puede costar tan solo 50 centavos por pie lineal en tu ferretería local”, dice Sarah Dillingham, portavoz del IBHS (Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar). “En un fin de semana, puedes minimizar el dolor de cabeza que suponen las laboriosas tareas de limpieza y las costosas reparaciones de los daños causados ​​por el agua, y así evitar la angustia de perder tus posesiones más preciadas”.

Tanto el IBHS como la Cruz Roja de Estados Unidos, que se dedica a la preparación para emergencias, ofrecen consejos útiles sobre cómo evitar que las tuberías se congelen, así como sobre cómo descongelarlas en caso de que esto ocurra.

Cómo vencer el frío

Una vez que la temperatura comienza a bajar en el exterior, debes tomar medidas en el interior para mantener las tuberías calientes y el agua circulando. La investigación realizada por el Consejo de Investigación de la Construcción de la Universidad de Illinois muestra que el “umbral de alerta de temperatura” es de 20 °F, especialmente si tienes tuberías sin aislamiento que atraviesan un espacio también sin aislamiento.

Es posible que algunas de las medidas que recomiendan los expertos vayan en contra de tus mejores instintos de ahorro de agua y calefacción, pero el gasto adicional no es nada comparado con lo que supondría una factura de reparación elevada. Esto es lo que debes hacer:

Mantén cerradas las puertas del garaje, sobre todo si hay tuberías de suministro de agua en este lugar.

Abre las puertas de los gabinetes de la cocina y del baño para permitir que circule el aire más cálido por las tuberías, especialmente si los lavabos están en una pared exterior. (Si tienes niños pequeños, asegúrate de retirar todos los productos de limpieza y productos químicos domésticos que sean nocivos).

Deja que el agua fría gotee de un grifo que tenga tuberías expuestas. Hacer correr el agua por las tuberías, incluso si es un hilo, ayuda a evitar que se congelen.

Mantén el termostato configurado a la misma temperatura durante el día y la noche. Nuevamente, durante una ola de frío no es el momento de bajar la temperatura del termostato por la noche para ahorrar unos dólares en tu factura de calefacción.

Si planeas estar fuera durante el clima frío, deja la calefacción encendida en tu casa, configurada a una temperatura no inferior a 55 °F.

A largo plazo, añade aislamiento a los áticos, sótanos y espacios de acceso al hogar. El aislamiento mantendrá temperaturas más altas en esas áreas. Y para evitar corrientes de aire, sella las grietas y aberturas alrededor de las ventanas, puertas y en los umbrales, donde la casa se apoya sobre sus cimientos.

Cómo descongelar tuberías congeladas

Si abres un grifo y solo sale un hilo de agua, es muy posible que tengas una tubería congelada. “Si sospechas que las tuberías están congeladas, ten cuidado al descongelarlas porque si la tubería ya se rompió, el agua se saldrá y se inundará tu casa”, dice John Galeotafiore, quien supervisa las pruebas de productos para el hogar y equipos eléctricos de Consumer Reports.

Si se ha roto una tubería, cierra el agua en la válvula principal de cierre, que suele estar en el medidor de agua o donde la línea principal entra a la casa. Si el agua sigue corriendo y no se ha roto ninguna tubería, puedes tomar las siguientes medidas. (Por supuesto, si sospechas que hay un problema más grave, llama a un fontanero).

Abre el grifo. A medida que calientas la tubería congelada y el tapón de hielo comienza a derretirse, querrás que el agua pueda fluir a través de ella. Hacer correr agua por la tubería, por más fría que esté, ayudará a derretir el hielo que hay en ella.

Aplica calor a la sección de la tubería usando una almohadilla térmica eléctrica envuelta alrededor de la tubería, un secador de pelo eléctrico o un calentador portátil (mantenlo alejado de materiales inflamables), o envolviendo las tuberías con toallas empapadas en agua caliente. Por más tentador que pueda parecer, no uses un soplete, un calentador de queroseno o propano, una estufa de carbón o cualquier otro dispositivo con una llama abierta; el calor elevado puede dañar las tuberías o incluso provocar un incendio.

Pon calor hasta que se restablezca la presión total del agua. Revisa todos los grifos de tu casa para ver si hay más tuberías congeladas. Si una tubería se congela, es posible que las demás también lo hagan.

Llama a un fontanero autorizado si no puedes localizar el área congelada, si no llegas a acceder a ella o si no consigues descongelar la tubería.

Qué hacer si las tuberías se congelan

Si la temperatura exterior desciende por debajo del punto de congelación, tus tuberías podrían estar en riesgo de reventar. Esto es lo que debes hacer si te sucede algo así.

