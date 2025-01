Cómo prepararse para operativos antiinmigrantes de Trump

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, y su anuncio de redadas masivas como nunca antes en la historia del país, ha puesto en estado de alerta a la comunidad inmigrante indocumentada.

Pero que deben hacer los inmigrantes para protegerse, qué documentos deben tener a la manos, y cómo prepararse en caso de que efectivamente sean detenidos.

“Lo más importante que deben saber es que si no tienen deportaciones y delitos en sus antecedentes, las probabilidades de una deportación expedita por la vía rápida, son muy escasas”, dijo el abogado de migración, Alex Gálvez.

En una entrevista con Fox News, Tom Homan, el zar de la frontera dijo que las deportaciones no serán redadas sino operativos bien seleccionados y planeados.

“Cuando el ICE salga, ellos van a saber exactamente a quien están buscando y dónde encontrarlos”, dijo.

El abogado Alex Galvez aconseja qué hacer a los inmigrantes. / Foto: Aurelia Ventura Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

El abogado Gálvez pidió a los inmigrantes indocumentados crear un archivo o un portafolio donde no solo guarden sus documentos más preciados como actas de nacimiento de ellos y sus hijos sino su acta matrimonial si están casados, declaraciones de impuestos, cuentas de banco, pasaportes.

Pero enfatizó que dicho portafolio debe contener también las cosas buenas que han hecho en Estados Unidos como por ejemplo los reconocimientos y premios recibidos que hablen de su buena conducta moral.

“Deben incluir documentos que prueben que tienen niños ciudadanos con alguna enfermedad; o que están en el ejército, documentar todo eso; y si tienen una petición previa de residencia a través de un familiar mediante la forma 245-1, también deben ponerla en ese portafolio”.

El paso número dos – dijo el abogado – es sentarse con la familia para crear un plan de acción para los cuatro años siguientes.

“Es esencial que la persona indocumentada tenga los teléfonos de los familiares y amigos que pueden ayudarle en caso de una detención, y decirle a esas personas que deben contestar las llamadas telefónicas”.

Asimismo aconsejó crear una carta poder para darles autoridad a un familiar cercano sobre el cuidado de sus hijos en caso de una detención, o incluso quién puede hacer los pagos de su hipoteca si están pagando una casa.

El paso número tres es entrevistarse con varios abogados de migración, para escoger de entre ellos, aquel que les inspire mayor confianza y sobre todo que cuente con la experiencia en sacar gente de los centros de detención.

“Deben visitar a unos tres abogados para escoger a uno que vaya a defenderlos en caso de detención, y con antecedentes de liberar a inmigrantes”.

Mencionó que hay muchos abogados de migración que están pidiendo un cobro por adelantado a los inmigrantes para estar disponibles para ellos si son detenidos.

“Sé que algunos abogados están cobrando por adelantado un servicio que probablemente no van a dar, y yo no estoy de acuerdo con eso”.

Otro consejo que el abogado dio a las personas indocumentadas, es que incluyan en su cuenta bancaria a alguien de sus confianzas para en una situación de una emergencia o que haya que pagar una fianza, puedan tener acceso a los fondos ante la ausencia del titular.

Sobre la tarjeta roja, el abogado dijo que está bien si sirve para que el inmigrante conozca sus derechos, pero deben tener claro que no les va a parar una deportación.

“Muchos abogados te van a dar esa tarjeta, y te van a cobrar por ella cuando deberían regalarla. Sin embargo, más allá de servir de su utilidad para conocer los derechos como inmigrantes, si se le entregan a un oficial de migración se va a reír porque no tiene validez para impedir una derención”.

Así que dijo que en resumidas cuentas, hay que hacer un plan de acción, formar un portafolio con documentos esenciales y reconocimientos, elegir un abogado para en caso de detención y hacer movimientos en los bancos para añadir a familiares en las cuentas.

La tarjeta roja para que conozca tus derechos. (Fotos ILRC)

Durante el primer mandato de Trump, el Centro de Recursos Legales de Migración (ILRC) con sede en San Francisco, diseñó una carta poder de custodia temporal para los padres indocumentados con hijos menores.

Tarjetas rojas

También está emitiendo las tarjetas rojas en las que recomiendan no responder nada al agente de migración cuando trate de hablar con el inmigrante; no abrirle la puerta y pasarle por debajo de la puerta, la tarjeta roja. Puedes visitar este lugar para imprimir la tarjeta roja.

También puedes hacerlo gratis en Instagram aquí.

El ILRC creó un plan detallado para prepararte ante una eventual encuentro con la Migra: https://www.ilrc.org/resources/step-step-family-preparedness-plan

Entre las principales recomendaciones figuran que los familiares pueden utilizar el localizador de detenidos del ICE: https://locator.ice.gov/odls/homePage.do para encontrar a alguien bajo custodia del ICE.

Asegúrese de que sus familiares y contactos de emergencia tengan una copia de su número A (el número de registro que se encuentra en sus documentos de inmigración del ICE), si acaso cuenta con uno.

Para asegurar que el abogado de migración que escojas tenga licencia para ejercer y no seas víctima d estafa, visita: https://www.justice.gov/eoir/list-of-currently-disciplined-practitioners

Qué no hacer si Migración toca la puerta

No dejar que migración entre a tu casa, ni salir fuera. Inmigración debe tener una orden firmada por un juez para entrar a su casa. Usualmente, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) utiliza tretas para meterse, diciéndote que están investigado un crimen y necesitan hablar; incluso pueden mostrar una orden de cateo que no está firmada por un juez.

Es muy importante enseñar a los niños a no abrir la puerta cuando toquen.

En todo caso, pide que deslicen la orden de cateo por debajo de la puerta o por una ventaja para ver si está firmada por juez; y si no es así, debes decirles que no quieres hablar con ellos y que no los vas a dejar entrar.

Dato clave

El National Immigrant Justice Center aconseja durante un encuentro con los agentes de migración no mentir sobre el estatus migratorio ni mostrar documentos falsos.

“Tienes derecho a permanecer en silencio y a no hablar de su situación migratoria o de ciudadanía con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios. Todo lo que le diga a un oficial puede ser utilizado posteriormente en su contra en un tribunal de inmigración”.