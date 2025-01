Cansados de la narcoviolencia en Sinaloa miles de habitantes salieron a las calles a protestar

Alrededor de 5,000 personas salieron a las calles de Culiacán, Sinaloa, para protestar por la muerte de dos niños y su padre en un intento de robo de auto en el conflictivo estado que es azotado por una guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Desde madres de familia hasta jóvenes con uniformes escolares participaron en esta manifestación para exigir el fin de la ola de violencia de desataron Los Chapitos y La Mayiza desde hace meses, y que han ocasionado el cierre de escuelas y varios negocios en la capital de Sinaloa.

De acuerdo con AFP, entre los habitantes que protestaron se vio a un grupo de estudiantes que llevaban pancartas con leyendas como, “Quiero vivir, no sobrevivir”.

Además, se vio a varios habitantes arribar al Palacio de Gobierno para exigir la atención del gobernador Rubén Rocha Moya, quien no se encontraba en sus oficinas en ese momento.

Enfurecidos por la falta de atención por parte de la autoridad, las personas reventaron los cristales del inmueble, rompieron paredes e intentaron entrar por la fuerza mientras gritaban frases como “¡Fuera Rocha!”, “¡Narcogobierno!” y “¡Queremos paz!”, según informó EFE.

Cientos y cientos de sinaloenses en las calles de #Culiacán pidiendo una sola cosa: ¡Fuera Rocha! pic.twitter.com/pYgc6SHgVI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 23, 2025

El crimen que provocó la indignación

La marcha fue organizada por la sociedad civil para exigir justicia por los hermanos Gael y Alexander, de 9 y 12 años respectivamente, asesinados junto con su padre el domingo 19 de enero en un intento de robo del vehículo en el que viajaban.

Y es que, desde que se desató la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, cientos de personas han sido despojadas de sus vehículos para ser usados por los sicarios de ambas facciones criminales.

La señora Rocío, madre de los niños y esposa de Antonio, encabezaba la marcha y fue llamada por el gobernador para una reunión en privado, lo que molestó a los manifestantes.

“Creo que el Gobierno no hace nada, se quedan sentados; me da coraje, ya no podemos salir, nos da miedo“, señaló al diario Reforma Eduardo, un niño de 10 años que jugaba futbol con Alexander.

Desde el 9 de septiembre, cuando inició la narcoguerra entre Los Chapitos y la gente de Ismael “El Mayo” Zambada, suman más de 800 asesinatos y mil personas desaparecidas, según datos de la Fiscalía General.

La oficina del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, asumió la investigación por el asesinato. Feliciano Castro, Secretario de Gobierno de Sinaloa, dijo comprender la indignación y anunció que no habría represalias por los daños causados a la sede de Gobierno.

