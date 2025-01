Miguel Herrera asegura que los técnicos mexicanos sí tienen palabra

Miguel Herrera, nuevo técnico de Costa Rica, se sumó a las críticas en contra de la salida intempestiva del argentino Martín Anselmi, al asegurar que el estratega argentino cometió un grave error con Cruz Azul al no avisar a la directiva que tenía una oferta de esta magnitud en Europa.

En charla telefónica con La Opinión, Herrera expuso que: “Creo que Anselmi cometió un grave error en irse de esa manera, En mi caso, cuando tuve la opción de ir a dirigir a Chile, dije, tengo un compromiso. Insisto cuando a mí me llegó la oportunidad de ir a Chile al primero que le comuniqué fue a los directivos, les dije, oigan, me están buscando de aquí y recuerdo que el dueño del equipo me dio la anuencia, me dijo, si quieres escucharlos, escúchalos, no hay problema”.

Dijo que lo que más tiene molesta a la gente de Cruz Azul es que les hizo gastar mucho dinero en refuerzos, también que decidió que jugadores debían irse y la mera hora no le importó y tomó una decisión que los mexicanos no tomarían de dejar tirado el trabajo.

Miguel Herrera en el centro acompañado de los integrantes de su cuerpo técnico en Costa Rica se dio tiempo para criticar la forma como Martín Anselmi se fue de Cruz Azul. Crédito: Jose Diaz | AP

“Lo que hoy molesta en Cruz Azul de Anselmi y que tiene molesta a la afición de Cruz Azul es la forma como se va. Porque se gastaron el dinero que él quiso, le trajeron a los refuerzos que él pidió, se fue la gente que él quiso y hoy, con la mano en la cintura deja el proyecto”.

“No es que valga más la palabra del técnico mexicano, sino que tenemos más compromiso, no sé si sea la palabra, pero tenemos más compromiso para pensar en cumplir nuestros contratos y eso en esta actualidad hay que valorarlo”.

Miguel recordó que en ese momento tenía una cláusula de rescisión de contrato que no quisieron pagar los chilenos y prefirió quedarse con los Xolos: “Pero primero hablé con mi directiva y Anselmi debió hacer lo mismo, dirigirse con el señor Víctor para comunicarle de esta oportunidad, no con el director deportivo, sino con el presidente y no irse como lo hizo”.

El flamante director del cuadro tico, que debió salir de México ante la falta de oportunidades para los técnicos mexicanos, abundó en el tema de Anselmi, al señalar que: “Anselmi demostró el poco compromiso que tienen los técnicos extranjeros, es un gran técnico, porque no estamos calificando su labor como técnico, no estamos calificando su trabajo, ni lo que hizo, ni las expectativas que dejó, pero nos queda claro que el compromiso del técnico foráneo, en este caso de los dos argentinos que se han ido, demostraron que no tienen compromiso”.

Los mexicanos tenemos palabra

Miguel Herrera también comentó que: “Tampoco vamos a exagerar, ni a considerarlo como un enemigo, el tipo tuvo una oportunidad y la aprovechó. Creo que aquí lo criticable es que le faltó compromiso, le faltó su palabra, lo que otros en México si tenemos o los extranjeros hechos en México como el Tuca o como La Volpe, asimismo el caso de André Jardine que lo buscaron y prefirió quedarse”.

Miguel Herrera, acompañado aquí por Ignacio Hierro, comparó la oferta que recibió de Chile con lo que hizo Anselmi con el Porto FC, con la pequeña diferencia que él sí honró su acuerdo con los Xolos. Crédito: José Díaz | AP

Destacó que los mexicanos son profesionales que hacen valer su palabra: “Son técnicos que tienen palabra, tienen siempre la idea de cumplir su contrato. Anselmi es un buen técnico, pero tampoco hizo más que otros que llegaron a Cruz Azul”.

“Hizo récord de puntos, cosas destacadas, pero al final perdió una final como otros lo hicieron, así que aquí lo único que se está criticando es su falta de palabra y de compromiso”.

