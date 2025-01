“No estás sano, papá”: Hermano de Miley Cyrus insta a su padre a buscar ayuda

Trace Cyrus, músico y hermano de Miley Cyrus, hizo pública una carta abierta dirigida a su padre, Billy Ray Cyrus, expresando profunda preocupación por su bienestar.

La publicación, compartida en Instagram, surge tras la polémica actuación de Billy Ray en el Liberty Ball (Baile de la Libertad en español), evento organizado tras la investidura de Donald Trump. Durante la presentación, el intérprete de ‘Achy Breaky Heart’ enfrentó problemas técnicos, lo que lo llevó a cantar a capela mientras caminaba por el escenario.

En su mensaje, Trace recuerda con nostalgia la admiración que siempre sintió hacia su padre, quien lo adoptó en 1993 tras casarse con su madre, Tish Cyrus. “Desde mis primeros recuerdos, todo lo que quería era ser como tú”, escribió.

Sin embargo, en el texto la expresión cambia cuando afirma que no conoce a ese hombre que una vez admiró.

“Este mundo parece haberte derrotado, y se ha vuelto obvio para todos, menos para ti”, señaló.

Los hermanos Cyrus están preocupados

Trace también compartió la preocupación que él y sus hermanas –Miley, Brandi y Noah Cyrus– sienten desde hace tiempo. Según él, Billy Ray los ha alejado de su vida. “Noah ha querido desesperadamente que seas parte de su vida, pero no has estado ahí para ella. Ella sigue idolatrándote, al igual que todos nosotros, aferrándonos a los recuerdos del hombre que conocimos y esperando su regreso”.

En un tono cargado de emoción, Trace asegura que su mensaje proviene de un lugar de amor y preocupación.

“No estás sano, papá, y todos lo están notando. Espero que te abras y busques ayuda. Sigo aquí, como lo estuve en el funeral de tu abuela, y siempre estaré dispuesto a ayudarte”.

Por su parte, Billy Ray Cyrus abordó las críticas recibidas tras su actuación en una publicación en redes sociales.

“No me habría perdido el honor de tocar en este evento, incluso si mi micrófono, guitarra y monitores no funcionaban. Estuve allí porque el presidente Donald J. Trump me invitó”, afirmó. Además, defendió su actuación, diciendo que es parte del espíritu del rock n’ roll superar las adversidades.

Mientras la familia enfrenta este difícil momento, el mensaje de Trace resalta el deseo de reconciliación y el anhelo de recuperar la conexión con su padre. Es notorio que entre Miley Cyrus y su padre la relación se deterioró hace mucho tiempo, pero la cantante no ha abordado las razones detrás de la separación.

Seguir leyendo: