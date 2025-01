Pepe Gámez es Sebastián Cruz en “La Jefa”, la nueva telenovela que Telemundo estrenará en febrero

Pepe Gámez es parte del elenco de la nueva telenovela de Telemundo. “La Jefa” es una producción protagonizada por Iván Arana y Fabiola Guajardo. En esta historia, Gámez le da vida a Sebastián Cruz, un personaje complicado por sus formas y su entorno que le complicó un poco la vida al actor a la hora de encontrar la mejor forma de interpretarlo. Conversamos sobre estos problemas, sobre la pasión que encuentra en su trabajo y sobre el agradecimiento constante que vive por el cariño que ha recibido por parte del público en los últimos años, así como también recordamos su paso por La Casa de los Famosos, tercera temporada, en vísperas del inicio de la edición All-Stars.

Pepe nos contó que a la hora de acercarse a Sebastián buscó la forma de poder retratar bien las imperfecciones de éste así como las cualidades del mismo. Nos explicó que físicamente, su personaje vive con una particularidad que lo llevó a esforzarse al máximo para no olvidarla en el día a día de las grabaciones.

El actor mexicano admite que con Sebastián se encontró en un punto de desasosiego porque hubo momentos en los que sintió que no sabía cómo acercarse a lo que se esperaba del personaje, hasta que unió su trabajo con la labor del director y en el día a día fueron construyendo algo que lo dejó pleno y consciente de haber dado lo mejor de sí mismo en cada escena. Y con una conversación así con Pepe Gámez, te das cuenta de lo mucho que el actor valora y respeta su trabajo. Que ser actor para él no tiene nada que ver con el placer de los reflectores, únicamente, porque se sabe que la consecuencia del éxito es la atención pública que él agradece.

Pepe tiene 43 años, nació en Tamaulipas, México y ha trabajado en más de 17 proyectos televisivos. En el año 2023 la crítica aplaudió el trabajo de Gámez en la telenovela “Juego de mentiras”, su personaje se convirtió en la persona más inesperada de la historia y esto conmovió al público de diversas maneras, porque su papel de “Chuy” Marín generó amor, miedo y ansiedad en los televidentes. Así también pasó con su personaje de Juan López en “Mariposa de Barrio”, en donde conectó con el público hispano de formas generosas. Pero fue su paso por La Casa de los Famosos 3 la que lo llevó a conectar de maneras insospechadas con el público, porque ahí los fans no se enamoraron de un personaje, sino del ser humano real, del que sí existe y de no una ficción. Sobre esto él dice estar “muy agradecido por la cantidad de cariño y apoyo que he recibido de las personas”.

No te pierdas el estreno de “La Jefa” por Telemundo el 18 de febrero en su prime-time.

