Juan Ferrara anuncia su retiro del teatro

Luego de más de seis décadas de trayectoria, el actor Juan Ferrara decidió despedirse de los escenarios de la manera que siempre lo soñó: en gran puesta en escena y con la ovación del público. ¿Qué motivó su salida de los escenarios? Aquí te lo contamos.

El reconocido histrión eligió la última función de la obra “No te vayas sin decir adiós”, producción de su amigo y ex cuñado, Jorge Ortiz de Pinedo, para finalmente despedirse de toda una trayectoria sobre los escenarios.

Al ser cuestionado por la prensa sobre esta decisión, Juan Ferrara indicó que se debe a la edad: “Hay un momento en que ya te tienes que retirar ¿no? Igual que los futbolistas ¿no? Futbolistas de 60 años, ¿y por qué se retiran?, porque ya no se puede”, comentó.

Asimismo, apuntó a que esta decisión se transfiere a las telenovelas, pues con el paso del tiempo es cada vez más difícil recibir papeles que pueda interpretar.

“No creo regresar. El mundo ya se ha vuelto muy complicado y hay muchas cosas que yo ya no entiendo. Básicamente de televisión y de cine no hay buenos papeles para gente de mi edad. Tendrían que ofrecerme algo muy bueno y no hay”, agregó ante los medios de comunicación.

Para finalizar, indicó que a diferencia de otros compañeros actores, él prefiere disfrutar de sus últimos años de vida en compañía de su familia y alejado de los reflectores.

“Yo prácticamente ya estaba retirado en mi casa y mi sobrino me mandó esta obra. Yo la iba a producir y después platiqué con Jorge y la produjimos entre los dos. Es una obra que me sacó de mi casa“, contó sobre el proyecto con el que cerró este capítulo en su vida.