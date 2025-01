Sandra Echeverría lanza demanda en contra de un vecino en EE. UU.

Sandra Echeverría, actriz conocida por su participación en producciones como “Savages” y “Cambio de ruta”, sorprendió al revelar que actualmente se encuentra atravesando un complicado proceso legal en Estados Unidos en contra de un ciudadano que solía ser su vecino en California.

En un sentido video publicado desde su cuenta en Tik Tok, la estrella de la pantalla grande contó los pormenores de la situación que atraviesa desde hace varias semanas, argumentando que decidió llevar el caso a la vía legal debido a daños que el demandado realizó en su propiedad.

“Estoy un poco nerviosa porque estoy a punto de conectarme con un juez y con un exvecino de Los Angeles. Este señor inundó mi departamento, justo unos días antes de venderlo, fue hace ya varios meses, pero pues no se quiso hacer responsable“, expresó a través del audiovisual.

La esposa de Leonardo de Lozanne afirmó que lo único que busca es hacer justicia y que se le compensen los daños ocasionados: “Me tocó meter demanda para pelear por recuperar los gastos que hice para las reparaciones, que fueron muchos”, indicó.

Para finalizar su mensaje al público, Sandra Echeverría reconoció que si bien el proceso ha sido agotador a nivel físico y emocional, para ella es muy importante mantenerse fiel a sí misma y su creencia de no permitir las injusticias.

“No hay que dejarse, porque entonces no hay consecuencias. Uno no puede estar pagando por los errores de los demás, y sí, es una flojera la demanda, es una flojera pelear; te causa mucha ansiedad y todo, pero yo siempre he sido una justiciera. Me gusta pelear por la justicia y a veces toca meterse en estos rollos. Deséenme suerte, y nada, que sea lo justo y lo correcto“, sentenció contundente.

Como resultado de este mensaje, la famosa se volvió el blanco de comentarios de apoyo por parte de su comunidad digital: “Exacto, no se puede pagar por los errores de los demás”, “De acuerdo, ser bueno no es significado de ser tonto”, “Ojalá todo se resuelva a tu favor”, “Tienes toda la razón, ojalá te hagan justicio” y “Bien dicho, es tu patrimonio y tienes que cuidarlo”, son algunos de ellos.

