Seguro Social: qué tipo de ingresos no reducen tus beneficios

Cuando decides comenzar a recibir tus beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación completa (FRA), es importante tener en cuenta que tu cheque mensual será reducido si superas un cierto umbral de ingresos. Aquí hay una aclaración: si los ingresos provienen de ciertas fuentes, no te afecta en tus beneficios y aquí te diremos de dónde puedes recibir dinero y seguir teniendo tus pagos mensuales de la Seguridad Social sin problema.

Para 2025, el límite de ingresos por trabajo es de $23,400 dólares anuales. A partir de ese margen, la Administración del Seguro Social (SSA) deducirá $1 dólar de tus beneficios por cada $2 dólares que ganes por encima de este rango y antes de cumplir con tu FRA.

Afortunadamente, no todos los ingresos que recibas impactarán directamente en el monto de tus beneficios. Existen varias excepciones que pueden ayudarte a mantener tus pagos sin modificaciones, incluso si sigues ganando dinero. Estos son los tipos de ingresos que no reducen tus beneficios de Seguro Social si los recibes antes de alcanzar tu edad plena de jubilación.

1. Pensiones u otros pagos de jubilación

Si recibes pagos de una pensión o algún otro tipo de beneficio de jubilación, este dinero no afecta la cantidad de tus beneficios del Seguro Social, independientemente de la cantidad que ganes en tu trabajo. Así, los pagos provenientes de planes de pensiones privados o públicos no se suman a tu límite de ingresos de $23,400 dólares.

2. Ciertos tipos de beneficios del VA

Los beneficios de compensación o discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) no cuentan como ingresos para efectos de la reducción de beneficios del Seguro Social. Esto significa que si eres veterano y recibes este tipo de ayuda económica, tu pago de Seguro Social no se verá afectado.

3. Beneficios por desempleo

Si pierdes tu empleo mientras recibes beneficios del Seguro Social, puedes recibir un cheque de desempleo sin que esto afecte tus pagos de Seguridad Social. Sin embargo, es importante que verifiques con la oficina de desempleo estatal si recibir los beneficios del Seguro Social influye en el cálculo de tus pagos por desempleo.

4. Pagos de IRA

El dinero que retires de tu cuenta individual de jubilación (IRA) no cuenta como ingreso para los fines del Seguro Social. Esto significa que, si usas tu IRA para complementar tus ingresos antes de alcanzar la edad de jubilación completa, no afectará la cantidad de tus beneficios.

5. Beneficios de compensación para trabajadores

Si estás recibiendo pagos de compensación por lesiones laborales o accidentes relacionados con el trabajo, estos ingresos no cuentan para la reducción de tus beneficios de Seguro Social. Este tipo de ayuda económica es independiente de tu trabajo remunerado.

6. Ingresos por alquiler de propiedades

Si obtienes ingresos de propiedades que alquilas, este dinero no impactará tus beneficios de Seguro Social, siempre y cuando no lo hagas como parte de tu actividad laboral principal. Es decir, si el alquiler no es tu fuente principal de ingresos o una actividad a tiempo completo, este ingreso no cuenta.

7. Herencias o donaciones

El dinero recibido como herencia o como donación no se considera ingreso para el Seguro Social. Esto significa que, aunque puedas recibir una suma importante por herencia o por algún regalo, esto no afectará tus beneficios.

8. Premios y distinciones

Si has recibido un premio por logros personales o profesionales, este ingreso no se incluye en el cálculo que determina tus beneficios del Seguro Social. Lo mismo aplica para premios ganados en concursos, siempre y cuando estos no sean parte de una actividad empresarial.

9. Ingresos por intereses o dividendos

El dinero que generes por intereses de cuentas bancarias, inversiones en bonos o dividendos de acciones no entra en el límite de $23,400 dólares. Así que si tu fuente de ingresos proviene de inversiones, tus beneficios no se verán reducidos por estos montos.

10. Regalías

Las regalías que recibas por obras creadas, como libros, música o patentes, tampoco cuentan como ingresos sujetos a reducción de beneficios del Seguro Social. Esto es válido, mientras sea en el año en que alcances tu edad plena de jubilación.

11. Algunos fondos fiduciarios y planes de anualidades exentos

Los pagos provenientes de ciertos fondos fiduciarios o planes de anualidades que están exentos de impuestos federales también pueden estar exentos de contar para la reducción de tus beneficios. Si los fondos que recibes de estas fuentes no están sujetos a impuestos sobre la renta, es probable que no afecten tus pagos de Seguro Social.

12. Ingresos obtenidos después de alcanzar la edad de jubilación completa

Una vez que llegues a tu edad plena de jubilación, ya no importa cuánto ganes. Los ingresos adicionales que percibas, ya sea de un trabajo a tiempo completo o de actividades secundarias, no reducirán tus beneficios.

Además, a partir de ese momento, comenzarás a recibir pagos más altos que compensarán los meses en los que recibiste una cantidad reducida.

