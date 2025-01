“2000 Meters to Andriivka”: Mstyslav Chernov vuelve a impactar con sus imágenes de la guerra de Ucrania

PARK CITY, Utah — Los 10 primeros minutos de “2000 Meters to Andriivka” ya justificaron haberse desplazado hasta las montañas de Utah para asistir al Festival de Cine de Sundance. Si no viera ninguna otra buena película en los próximos días, aún daría por bueno el viaje.

Así de poderoso es el nuevo documental del periodista y cineasta Mstyslav Chernov, ganador del Óscar hace dos años por “20 días en Mariupol”. Si éste se centraba en cómo los civiles sufrían el primer brutal ataque de la invasión rusa, la nueva cinta nos lleva a la actividad de los soldados -en su mayoría voluntarios- en la primera línea del frente.

Con unas imágenes tomadas con cámaras Gopro en los cascos de los soldados y con otras por los propios documentalistas que acudieron hasta el estrecho bosque de dos kilómetros de largo que supone el único paso posible hasta el enclave de Andriivka, esta cinta nos muestra lo absurdo y brutal de una guerra en medio de Europa que se libra en trincheras y casi cuerpo a cuerpo como si fuera una contienda de hace 100 años. Durante meses, años ya, para ganar o retroceder ridículas distancias en las que se apilan los cadáveres y las ruinas.

Mstyslav Chernov, director de “2000 Meters to Andriivka”. Crédito: Sundance Film Festival | Cortesía

Con su trabajo, Chernov humaniza el conflicto sin moralismos ni doctrinas. Una obra excepcional que dará que hablar durante todo el año.

Más estrenos en el primer día de Sundace

The Ugly Stepsister

Este largometraje debut de la directora nórdica Emilie Blichfeldt ofrece una reinterpretación oscura, cómica y muy “gore” del clásico cuento de Cenicienta. La película se centra en Elvira, una de las hermanastras de Cenicienta, quien empujada por su madre toma medidas extremas en su desesperada búsqueda por volverse más deseable. Esta narrativa retorcida aborda temas como la belleza, las auto lesiones, el valor y las presiones sociales, presentando una experiencia visualmente impactante e inquietante.

Marlee Matlin: Not Alone Anymore

El profundamente personal documental “Marlee Matlin: Not Alone Anymore” se estrenó con la presencia de la propia Marlee Matlin, actriz sorda que aún hoy es la más joven ganadora del Óscar a Mejor Actriz, premio que recibió en 1987 por “Children of a Lesser God”, cuando sólo tenía 21 años.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Matlin compartió sus pensamientos: “Sabía que era el momento para que [Shoshannah Stern, directora de la cinta] mostrara al mundo lo que he pasado. Esperé, y mis cuatro hijos, que ahora son adultos, era un buen momento para mostrarles lo que mamá ha pasado toda su vida. Así que me alegra que estén aquí. Me alegra que estén aquí para verlo”.

Jimpa

John Lithgow, Aud Mason-Hyde y Olivia Colman. Crédito: George Pimentel for Sundance Film Festival | Shutterstock

El estreno con más estrellas del primer día fue “Jimpa”, que reunió a un elenco que incluye a Olivia Colman, John Lithgow, Aud Mason-Hyde, Daniel Henshall y Eamon Farren, quienes acompañaron a la directora Sophie Hyde en la “línea de prensa”, como se llama en Sundacen a las alfombras rojas previas a una premiere. El elenco también participó en una animada sesión de preguntas y respuestas tras la proyección.

Twinless

El emotivo estreno de Twinless provocó vítores entusiastas del público, especialmente durante la sesión de preguntas y respuestas, donde el elenco compartió reflexiones sinceras. El director y miembro del reparto James Sweeney, junto con Dylan O’Brien, Aisling Franciosi y Lauren Graham, participaron en la alfombra de prensa y respondieron preguntas del público.

Dylan O’Brien reflexionó sobre su colaboración con Sweeney: “Conocer a James fue como el sello definitivo, ver su primera película y darme cuenta de que es un cineasta completo. Hemos estado en este viaje juntos durante cinco años, así que es un momento muy especial verlo salir a la luz de esta manera”.

Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)

El músico y director ganador del Oscar Ahmir “Questlove” Thompson estrenó su último documental biográfico, “Sly Lives!”. La proyección, que se centra en la vida del legendario músico Sly Stone, recibió una ovación de pie de un público entusiasta. Questlove estuvo acompañado por miembros de la familia de Sly, incluyendo a Novena Carmel, Phunne y Sylvester Stewart Jr., así como por el productor Joseph Patel.

By Design

Juliette Lewis tuvo un regreso triunfal a Sundance con el estreno de “By Design”. Estuvo acompañada por Robin Tunney, Samantha Mathis, Mamoudou Athie, Miranda Bailey, Betty Buckley y la guionista y directora Amanda Kramer. El grupo participó en la alfombra de prensa y en una sesión de preguntas y respuestas, ofreciendo perspectivas sobre los temas y la producción del filme.

