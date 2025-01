Arranca el festival de Sundance con la mirada puesta en Los Ángeles

PARK CITY, Utah — Con un día de adelanto debido a que la mañana del jueves se anuncian las nominaciones a los Premios Óscar, los máximos responsables del Sundance Institute y el Sundance Film Festival compartieron en el Filmmakers Lodge lo que esperan de la próxima semana y media, en la que se estrenarán más de 150 títulos seleccionados entre más de 16,000 aplicaciones entre largometrajes, cortos, documentales y episódicos.

La recepción reunió también a parte de la prensa que cubrirá el festival de cine independiente más importante del mundo en un evento en el que se recordó la difícil situación que muchos miembros de la historia están viviendo en Los Ángeles debido a los incendios.

La velada incluyó discursos de Amanda Kelso, directora ejecutiva interina del Sundance Institute, Eugene Hernandez, director del Sundance Film Festival; Kim Yutani, directora de programación del festival; y John Nein, programador senior y director de iniciativas estratégicas.

Los Ángeles en la mente de todos

Kelso comenzó su discurso con palabras emotivas sobre los recientes desafíos enfrentados en el sur de California, reconociendo la “pérdida incalculable” experimentada por muchos, incluidos los miembros de la comunidad de Sundance.

“Esta situación nos recuerda lo frágil que es todo. Lo asombroso es cómo podemos unirnos ahora. Este es casi un momento de sanación para nosotros”, dijo Kelso, enfatizando la importancia de la comunidad y la conexión.

Antes de cada proyección del festival se mostrará en pantalla un código QR que los presentes podrán escanear para acceder a información sobre cómo ayudar a los afectados por los incendios en Los Ángeles.

Kelso también reiteró la dedicación del festival a mostrar voces que no tienen representación.

“Sundance es un festival de descubrimiento”, aseguró.

Sin sede definida aún para 2027

Kim Yutani, directora de programación y Eugene Hernández, director del Sundance Film Festival. Yutani apuntó que menos del 1% de los títulos que se presentan son seleccionados para el festival. Crédito: Shutterstock for Sundance Film Festival | Shutterstock

Eugene Hernández destacó el espíritu unificador del festival, describiendo el programa de este año como una oportunidad para “descubrir historias globales” que entretienen, provocan e inspiran. Ya el primer día de festival, este jueves 23 de enero, se estrenarán 15 títulos.

“Las películas de este año generarán conversaciones”, dijo Hernández, subrayando el papel del festival en reunir al público para experimentar narrativas transformadoras.

Hernández también comentó que el festival aún no ha decidido si se moverá a otra ciudad a partir de 2027. La organización está explorando la posibilidad de cambiar de localización, con Boulder, Colorado y Cincinnati, Ohio en la carrera junto a la propia Park City. Hernández aseguró que la decisión se anunciará al final de este invierno.

Talentos emergentes en Sundance 2025

Kim Yutani destacó el talento notable presentado en la selección de este año, señalando a cineastas cuya creatividad y visión prometen dejar un impacto duradero. Animó a los asistentes a prestar atención a estrellas emergentes como James Sweeney (“Twinless”), Katarina Zhu (“Bunnylovr”), Eva Victor (“Sorry, Baby”), Pasqual Gutierrez (“Serious People”) y Grace Glowicki (“Dead Lover”).

“Estas son personas increíblemente talentosas. Queremos que conozcan sus nombres ahora y que les sigan la pista”, dijo Yutani.

Historias globales

John Nein destacó la oferta internacional del festival, que refleja el legado de Sundance de descubrimiento y visibilidad. Películas como la “retorcida reinterpretación de Cenicienta” de Emily Blischfeldt y “Brides” de Nadia Fall demuestran el compromiso del festival de amplificar voces diversas de todo el mundo.

Nein también presentó documentales poderosos que abordan temas globales, incluyendo “How to Build a Library”, “Mr. Nobody Against Putin” y “Cutting Through Rocks”. Mencionó el regreso de cineastas consolidados como Vladimir de Fontenay (“Sukkwan Island”) y el ganador del Oscar Mstyslav Chernov (“2000 Meters to Andrivka”), cuyas obras añaden profundidad al programa de este año.

