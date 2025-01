Dallas Cowboys eligen a un entrenador en jefe de bajo perfil

Posiblemente no haya un trabajo más complicado en toda la NFL que el de entrenador en jefe de los Dallas Cowboys. El equipo de la estrella solitaria finalmente ha tomado su decisión y le dará la oportunidad a un hombre de larga trayectoria, aunque de resultados relativamente modestos.

Los Cowboys informaron este viernes que Brian Schottenheimer, quien era el coordinador ofensivo del equipo, es el elegido para convertirse en el décimo head coach en la historia de la prestigada pero apagada franquicia texana.

Después del despido de Mike McCarthy se mencionaron algunos nombres de mucho peso como posibles candidatos, incluyendo Bill Belichick y Deion Sanders. Hubo otros que fueron entrevistados. Pero Jerry Jones, el polémico dueño de los Cowboys, se ha inclinado por alguien “de casa”.

Schottenheimer, de 51 años, llegó a Dallas en 2022 en un puesto de analista de coacheo antes de pasar a ser el coordinador ofensivo en 2023 y 2024. ESPN reportó que el acuerdo es por cuatro años.

Schottenheimer es hijo de una leyenda, pero no tiene pedigrí de campeón

El hijo del legendario entrenador Marty Schottenheimer (Browns, Redskins, Chargers, Chiefs) nunca ha sido entrenador en jefe. Comenzó su carrera en 1997 como asistente en el staff de los Rams. Fue coordinador ofensivo en los NY Jets (2006-2011), en los Rams (2012-14) y los Seahawks (2018-20) con resultados buenos, pero nada impresionantes.

No es considerado Schottenheimer uno de esos “genios” ofensivos que han estado haciendo evolucionar a la NFL. Tampoco tiene pedigrí de campeonato, pues nunca ha sido parte de un equipo monarca de la liga o de conferencia.

Eso sí, los Cowboys tuvieron una de las mejores ofensivas de la NFL en la temporada de 2023, alcanzando los playoffs. En 2024, el equipo terminó con marca de 7-10 afectado por las lesiones, incluyendo el quarterback Dak Prescott.

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, decidió darle la oportunidad a Brian Schottenheimer, quien no tiene experiencia como entrenador en jefe.

El nuevo coach de Dallas no la tendrá nada fácil

Cabe mencionar que Schottenheimer no era el hombre que enviaba las jugadas ofensivas en los Cowboys durante los juegos estos pasados años. Esa labor la llevó a cabo McCarthy, un entrenador muy respetado dentro de la organización y alrededor de la liga, con un Super Bowl ganado al frente de los Green Bay Packers.

Pero la presión por buscar nuevo liderazgo tras otro fracaso de los Cowboys terminó siendo demasiado como para que Jones le diera un voto de confianza a McCarthy. Las expectativas de los aficionados de Dallas suelen ser exageradas.

Schottenheimer no la tendrá nada fácil, primero que nada porque los Cowboys no cuentan con mucha flexibilidad salarial para reforzar al equipo debido a algunos megacontratos firmados o que están por firmar. Por otra parte, la División Este de la NFC ahora no solo tiene a una potencia como son los Philadelphia Eagles, sino que los Washington Commanders han emergido como la revelación de la NFL y este domingo disputarán el campeonato de la conferencia justo contra los Eagles.

Por encima de eso está la constante crítica, exigencia y presión desmedida que un entrenador en jefe de los Cowboys siempre tendrá que saber manejar. El hombre elegido va a tener mucho por probar y sin paciencia o consideraciones de parte de un dueño que se involucra en la toma de decisiones de manera excesiva.

