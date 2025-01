El abogado de Justin Baldoni dice que no se dejará “intimidar” por Blake Lively y Ryan Reynolds

En medio de una disputa legal altamente mediática, el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, respondió -de manera contundente- a los intentos de Blake Lively y Ryan Reynolds por silenciarlo.

Esta noticia se da después de que se dio a conocer que la pareja había solicitado una orden judicial para prohibir a Freedman hablar con la prensa o filtrar información relacionada con el caso de acoso sexual presentado por Lively contra Baldoni.

La petición de la famosa pareja de Hollywood llega después de que publicaran un video en el set de grabación. En el material audiovisual, se observa como Blake y Justin están bailando y charlando.

El abogado de Baldoni no se intimidó

Freedman, al no ser intimado por la solicitud, expresó que no se dejaría “intimidar” y criticó a Lively por intentar silenciar la verdad.

En una declaración enviada a Page Six afirmó: “A nadie se le escapa la ironía de que la Sra. Lively esté tan aterrorizada por la verdad que haya decidido silenciarla”. Según Freedman, Lively estaría utilizando su poder en Hollywood para destruir a personas inocentes mediante una campaña de desprestigio.

El abogado de Baldoni, quien se enfrenta a una demanda por difamación, extorsión civil y otras acusaciones, también destacó la gravedad de las acusaciones de acoso sexual presentadas por Lively, señalando que no solo afectan a su cliente, sino a toda la comunidad de víctimas de violencia doméstica.

Freedman insistió en que las pruebas, como mensajes de texto y videos, demostrarían que las acusaciones contra Baldoni eran falsas.

¿Qué pasó con Blake Lively y Justin Baldoni?

El origen de este conflicto se remonta a principios de diciembre, cuando Lively presentó una demanda por acoso sexual durante el rodaje de la película ‘It Ends With Us’; lo que llevó a Baldoni a interponer una demanda por 400 millones de dólares, acusando a la actriz de difamación.

Desde entonces, Freedman ha estado defendiendo a su cliente a través de diversas entrevistas, mientras que Lively y Reynolds, temiendo que esto influencie a un posible jurado, solicitaron la orden de silencio ante el juez.

El equipo legal de Lively y Reynolds ha argumentado que los comentarios de Freedman pueden “contaminar el grupo del jurado” y que su comportamiento es inapropiado, filtrando información privada y emitiendo declaraciones falsas sobre la actriz y otras personas involucradas.

No obstante, fuentes cercanas a Baldoni, de acuerdo a Page Six, calificaron esta solicitud como “injusta”, sobre todo después de que el New York Times publicara las acusaciones de Lively y se filtraran extractos de las conversaciones de los publicistas del actor.

