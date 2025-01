Los hijos de Shakira hicieron su debut musical

Los hijos de Shakira están siguiendo sus pasos. Recientemente, la cantante colombiana anunció que Milan y Shasha lanzaron su proyecto musical.

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió la buena noticia del debut musical de sus hijos.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”, escribió Shakira. “‘The One’ Sasha cantando y Milan en la batería y en ‘Its all for you’, Milan cantando junto con otros jóvenes talentos” compartió la cantante.

Con el anuncio Shakira compartió un link Spotify que dirige al álbum llamado Let it beat, con doce temas, todos en inglés, entre los que destacan “All for you” y “The One”.

No es la primera vez que los hijos de Shakira cantan en un tema. Mila y Sasha acompañaron a su mamá en la canción “Acróstico” en 2023.

En una entrevista en The Tonight Show, Shakira contó que sus hijos, además de grabar la canción, también participaron en el proceso de composición.

“Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum’, así que lo grabamos. Al final, se trató de una experiencia sumamente catártica para los tres”, dijo.

En varias oportunidades, la cantante de “Soltera” ha hablado sobre el interés de sus hijos en la música. “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, contó.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, agregó.

En mayo del año pasado, la cantante compartió un video de Sasha, de 10 años, dando un mini concierto de la academia musical Let It Beat con su interpretación de la canción “Manos de Tijera” de Camilo, en piano.

El video en redes sociales sorprendió y conmovió a los fanáticos de Shakira, quienes aseguraron que heredó el timbre de voz de su madre.

