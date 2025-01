América con sus tricampeones de regreso goleó a Santos Laguna 4-1

Las Águilas del América trajeron de regreso a su cuadro titular y eso potenció sus opciones para golear 4-1 al débil Santos Laguna en la actividad de la fecha tres de la Liga MX, en donde con dos goles del méxicoamericano Alejandro Zendejas sumaron la segunda victoria del torneo Clausura 2025.

Después de que en los dos primeros juegos las Águilas le dieron descanso a sus jugadores que alcanzaron el tricampeonato echando mano de sus jugadores Sub 23 para sumar un empate y una victoria, el técnico brasileño André Jardine juzgó que era hora de echar mano de su once titular y este no lo hizo quedar mal al pasar por encima de los coahuilenses.

La victoria permitió al América colocarse de líder de la competencia con siete puntos empatado con Tigres, pero mostrando un estilo que los coloca como amplios favoritos al tetracampeonto, sobre todo porque ahora su archirrival Cruz Azul pasa por momentos complicados con la fuga de su técnico Martín Anselmi.

Ahora aprovecharon que Santos Laguna fue un débil adversario, ya que el cuadro dirigido por el argentino Fernando Ortiz jamás ofrecieron complicaciones para los visitantes al grado de que el marcador pareció muy barato para lo que pasó en la cancha y que sirvió para empezar a tapar las bocas que cuestionaron su falta de seriedad en los dos primeros juegos por echar mano de sus jugadores Sub 23.

Los detalles de la victoria

Mucho tuvo que ver en el accionar del América el que el extuzo Erick “Chiquito” Sánchez funcionara como un pequeño pistón por donde iniciaron las acciones que le permitieron tomar ventaja en el marcador desde el minuto 36 por conducto del chileno Víctor Dávila, para que en una falla local pusiera el balón en las redes.

Después apareció Erick Sánchez antes de concluir la primera mitad y con eso América tomó tierra de por medio en el partido, sin que Santos Laguna pudiera encontrar la forma de hacerle daño a sus adversarios y teniendo que soportar el peso del marcador.

Para la segunda mitad apareció el méxicoamericano Alejandro Zendejas con dos anotaciones. El primero para el 3-0 en una descolgada por el sector izquierdo donde el Chicote Christián Calderón le dio un pase al hueco a Álvaro Fidalgo y este se fue por todo el callejón izquierdo hasta el área donde mandó un centro al otro costado para que Zendejas solo empujara a las redes al minuto 62 de tiempo corrido.

Mientras que el último gol de las Águilas llegó al minuto 68 casi de la misma manera que el anterior, cuando Víctor Dávila combinó con Álvaro Fidalgo para que este se metiera al área y volviera a mandar un centro al otro lado para la llegada de Zendejas que de nueva cuenta solo tuvo que firmar la anotación.

Con el 4-0 América cerró las acciones y esperó a sus rivales, hasta que en el minuto 90 el hondureño Antony Lozano puso el de la honra y dejó establecida una dolorosa derrota para su equipo 4-1, que deberá hacerlos reflexionar en que requieren mucho más para ponerse al tú por tú con esta clase de rivales como el América.

Seguir leyendo:

– América rechazó ofertas de equipos de la MLS por Alejandro Zendejas

– América celebró su tricampeonato y ahora va por el “tetra” y el título de la Concacaf

– América sigue intratable y huele el tricampeonato con el 2-1 al Monterrey

Sobre el final del encuentro el Choco Lozano puso el único tanto de los laguneros de penal, en jugada que fue un error de Israel Reyes al cometer una falta sobre el joven Stephano Carrillo.