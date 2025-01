A mi mamá y a muchos otros latinos les encanta el detergente en polvo para lavar ropa

Este limpiador tradicional también es popular en China, India, muchos países latinoamericanos y otras áreas en desarrollo

Los detergentes en polvo para lavar ropa son populares en muchas partes del mundo y también entre ciertos grupos demográficos en los Estados Unidos.

By Jodhaira Rodriguez

Desde que tengo memoria, en el cuarto de lavado de mis padres siempre había una bolsa de 13 libras de detergente en polvo Ariel. Mi madre no lava ninguna prenda blanca sin echar una cucharada de detergente en el fondo de su lavadora de carga frontal.

También utiliza el polvo de formas poco convencionales y no indicadas en las etiquetas, como disuelto en agua tibia para fregar los pisos, limpiar la ducha, fregar la entrada de autos en nuestro patio delantero y para prácticamente todas las demás tareas de limpieza que lleva a cabo en la casa. Si visitas su casa cualquier sábado por la tarde, podrás percibir el aroma distintivo y limpio del jabón en polvo mucho antes de llegar al cuarto de lavado. Cuando vamos a ver a mi abuela en la República Dominicana, también hay una bolsa de detergente en polvo Ariel junto a su lavadora.

En CR consultamos los informes de encuestas de Mintel, una empresa de investigación, para conocer los hábitos de los consumidores en relación con las categorías de productos que planeamos probar en nuestros laboratorios. A partir de un informe sobre lavandería publicado en mayo de 2024, descubrimos que quienes respondieron la encuesta y se identificaron como hispanos o latinos, en particular aquellos entre 18 y 34 años, informaron que usaban detergente en polvo para ropa más que cualquier otro grupo étnico incluido en la encuesta. Esta encuesta también descubrió que las características que más influyen en los latinos para comprar un detergente para ropa son su aroma, su capacidad para eliminar manchas y su poder para eliminar olores, en ese orden.

¿Por qué a los latinos les encanta el detergente en polvo para lavar ropa?

Los detergentes en polvo para ropa representan una pequeña porción del mercado de detergentes, por lo que es posible que muchas personas no sepan que todavía existen. Si no creciste usando estos jabones en polvo en casa y te esfuerzas por buscarlos, es posible que nunca los veas. Según un artículo de 2019 en Chemical & Engineering News, una publicación producida por la American Chemical Society, los detergentes en polvo para ropa todavía eran increíblemente populares en “India, China, América Latina y otras partes del mundo en desarrollo”. Más adelante en el artículo, se afirma: “Incluso en las ciudades más modernas de Estados Unidos, los detergentes en polvo tienen sus nichos, particularmente en los vecindarios donde la gente puede haber crecido en otros lugares”.

Cuando mi madre vivía en la República Dominicana, el detergente en polvo para ropa era más económico y se conseguía con mayor facilidad en las tiendas locales. Y en el entorno húmedo y de difícil acceso de su ciudad natal, llevar a casa una bolsa grande de detergente en polvo para ropa una vez cada dos meses era más fácil que hacer viajes más frecuentes para recoger jarras de plástico de detergente líquido.

El detergente en polvo para lavar ropa también era más fácil de usar para lavar a mano antes de que la familia de mi madre tuviera una lavadora en casa. A menudo ayudaba a mi abuela a lavar la ropa a cambio de dinero en un pequeño arroyo que estaba justo detrás de la casa donde pasó su infancia. Como el detergente en polvo para ropa es más ligero que el líquido, era más fácil llevar la cantidad adecuada que necesitaban para la ropa que lavarían ese día. También es más estable que el detergente líquido, que puede separarse a altas temperaturas, algo habitual en la República Dominicana.

Cuando llegó a los Estados Unidos, mi madre continuó con la costumbre de usar detergente en polvo para lavar ropa. Hoy en día usa un detergente en polvo porque jura que limpia mejor, una bolsa de 13 libras de detergente en polvo dura mucho tiempo y le gusta poder disolverlo en agua para limpiar por toda la casa.

Mi madre no es la única que sigue defendiendo el detergente en polvo para lavar la ropa en su rutina de lavado. Horacio Perez Sandoval, gerente principal de cuentas en CR, me dijo que su esposa usa detergente en polvo en casa y es una gran defensora de este tipo de detergente. Ella dice que, en su experiencia, el detergente en polvo para lavar la ropa es más fácil de medir, se disuelve mejor en el agua, no mancha la ropa, rinde más cargas por menos dinero y, como compra su detergente en polvo en bolsas grandes, produce menos desechos plásticos que el detergente líquido.

Nuestra directora asociada de redes sociales, Daniela Nuñez, me dijo que su hermano recientemente volvió a usar detergente en polvo para lavar la ropa. Sintió que las nuevas fórmulas habían estado empeorando, por lo que decidió “volver al detergente de la vieja escuela”. Si bien este puede no ser el caso según las pruebas de laboratorio de CR, a veces volver a una antigua forma de hacer las cosas podría parecer una mejora.

Comparación de costos: detergente en polvo vs. líquido

Lo que sí podemos confirmar es que los detergentes en polvo para lavar ropa son muy económicos. El detergente más económico que probamos costó solo 11 centavos por carga de ropa, y el más caro costó 32 centavos por carga, significativamente menos costoso que nuestro detergente líquido mejor calificado, que cuesta 88 centavos por carga.

Cómo se comportaron los detergentes en polvo para lavar ropa en nuestras pruebas de laboratorio

A pesar de lo mucho que a mi madre le gustaría pensar que su ropa está más limpia porque usa este tipo de detergente, eso no es cierto. Incluso el mejor detergente en polvo que probamos no tuvo el mismo rendimiento que los mejores detergentes líquidos y en cápsulas y envases en nuestras pruebas de laboratorio. Tide Original Powder fue el mejor de todos, pero aun así, tuvo dificultades para eliminar las manchas de chocolate, café y aderezo para ensaladas de las telas que probamos.

El detergente en polvo favorito de mi madre, Ariel Powder, obtuvo los peores resultados. Recibió la máxima puntuación solo por eliminar la sangre de las telas de prueba. Le costó limpiar las manchas de chocolate, café, aderezo para ensaladas y suciedad.

Tide Original

Ariel Powder

Consejos para conseguir la mejor limpieza con tu detergente en polvo

Hablé con el experto en lavandería de CR, Rich Handel, para que me diera algunos consejos que pudiera transmitirle a mi madre para conseguir los mejores resultados con su detergente en polvo favorito para lavar ropa. Esto es lo que me dijo:

“Muchas personas tienden a usar demasiado detergente en polvo, pensando que cuanto más, mejor”, dice Handel. Sin embargo, usar la cantidad recomendada puede ayudar a prevenir la acumulación en el dosificador de detergente y mejorar el rendimiento de la limpieza”.

Mi madre ha estado vertiendo su detergente en polvo favorito directamente en el tambor de la lavadora porque estaba cansada de limpiar la acumulación de jabón en polvo del dosificador de detergente. Para evitar esta acumulación, debes limpiar el dosificador con regularidad. “Algunos fabricantes también recomiendan llevar a cabo un ciclo de limpieza periódicamente para eliminar cualquier residuo”, dice Handel.

En cuanto a la costumbre de mi madre de mezclar un detergente líquido con el detergente en polvo Ariel, Handel dice que no es necesario: “Usar varios tipos de detergentes puede provocar una sobredosis y un desperdicio. Un tipo de detergente de alta calidad es suficiente para limpiar”.

