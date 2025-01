Emiliano Aguilar reveló que le dolió ser excluido de la boda de Ángela Aguilar

El año pasado, Emiliano Aguilar no fue invitado a la boda de su hermana Ángela con Christian Nodal. Aunque el hijo mayor de Pepe Aguilar no es muy cercano a su familia paterna, el rapero reconoció que le dolió que no lo invitaran.

En una entrevista reciente para RadioShow, Emiliano contó cómo se sintió al enterarse de la boda de su hermana por redes sociales y medios de comunicación.

“Un día yo andaba acá por Instagram y digo ‘ah, caray, se casó mi hermana’. Me llegó de sorpresa, dije ‘qué cule***’ de que no me dijeron nada”, dijo Emiliano.

“Sí me agüité, porque realmente yo no sabía. Mucha raza piensa que yo sí sabía, pero no. Yo me enteré por Instagram”, agregó.

Aunque el hijo mayor de Pepe Aguilar dijo que probablemente no habría podidos asistir, aseguró que el gesto de invitarlo habría sido algo especial para él. “Pon tú que no hubiera ido, pero al menos el detalle… no sé si me explico”, indicó.

En julio del año pasado, cuando Ángela y Nodal se casaron, Emiliano reaccionó a una publicación de su padre felicitando a los recién casados. “GPI”, escribió en referencia a la abreviatura de la frase “gracias por invitar”.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En julio de 2024, trascendió que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Morelos.

En ese momento, la pareja publicó las primeras fotos de la ceremonia en una publicación compartida en Instagram.

El sorpresivo matrimonia de Aguilar y Nodal ocurre dos meses y medio después de que anunciaran su relación luego de que el cantante de “Adiós amor” hiciera pública su separación de Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

La unión también ocurre luego de Ángela desatara de nuevo rumores de compromiso después de que fuera vista con un anillo en su dedo anular en un video.

Seguir leyendo:

· El conmovedor discurso de Ángela Aguilar en su boda

· Marc Anthony y Jomaris Goyso: padrinos de boda de Ángela y Nodal

· Así es la hacienda donde Ángela Aguilar se casó con Nodal