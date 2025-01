Famoso anunciador asegura que Crawford la tendrá difícil ante Canelo

David Diamante, famoso anunciador de boxeo, aseguró que Terence Crawford la tendrá difícil ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la posible pelea que ambos podrían protagonizar en septiembre en las 168 libras.

En una entrevista con Boxing Social, Diamante explicó que subir dos divisiones seguramente afectará el rendimiento de Crawford ante Canelo Álvarez y recordó que Bud no se lució bien en 154 libras.

“¿Puede hacerlo? Sí. Es una tarea muy difícil. Mira, en 154, no lució brillante contra (Israil) Madrimov. Madrimov es un gran peleador, pero no es Canelo. Nadie puede decirme que es Canelo, ¿verdad? Él (Crawford) subió a 154. Ganó una pelea, pero no fue una paliza. Fue un duelo muy reñido”, dijo.

Terence Crawford y Canelo Álvarez ya tendría fecha programada. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Está bien, pensé que ganó la pelea, pero estuvo un poco reñida. Ahora, le estás pidiendo que suba dos divisiones más para pelear con Canelo. Es una petición difícil. La cuestión es que tienes que mirar los atributos y los no atributos. El boxeo es una ciencia”, agregó.

Según algunos reportes de periodistas, la posibilidad de que el duelo entre ambos se dé ha aumentado y se maneja el 13 de septiembre como la posible fecha para que el tapatío y Bud Crawford suban al ring.

Si este duelo se llegase a concretar, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez está negociando con Alalshikh un acuerdo de tres peleas y una de ellas será ante Crawford. Además, de acuerdo con William Scull -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- el mexicano se reunirá con él para planificar una disputa de unificación.

Canelo Álvarez podría pelear con Terence Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

