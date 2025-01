Juez concede acuerdo a demanda por discriminación a beneficiarios de DACA

Un juez federal concedió la aprobación final de un acuerdo de demanda colectiva entre First Tech Credit Union y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otros inmigrantes a quienes se les negó la consideración total para el crédito debido a su estatus migratorio.

Obama introdujo el programa DACA en 2012, alegando la inacción del Congreso sobre legislación destinada a ofrecer una vía hacia el estatus legal a aquellos traídos al país cuando eran niños. Hubo batallas legales, incluyendo dos revisiones de la Corte Suprema.

Pese a ello, con el paso de los años, este programa ha sufrido distintos retos y uno de ellos eran las políticas de instituciones financieras que presuntamente discriminan a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes.

Trump ya intentó poner fin a DACA en su primer mandato. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Por ello, la organización MALDEF (Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano) representó a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes que conformaron el grupo del acuerdo alcanzado con instituciones financieras tras ser demandadas por negar servicios a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes en función de su estatus migratorio.

Según informó, desde 2017, MALDEF ha presentado 19 demandas que impugnan las políticas de instituciones financieras que presuntamente discriminan a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes.

“Independientemente de la retórica sesgada que emana de la nueva administración, la ley protege a los inmigrantes de la discriminación”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF. “Cuando una cooperativa de crédito como First Tech reconoce que debe brindar a los inmigrantes acceso a productos financieros críticos, nuestra economía y sociedad mejoran”.

Como parte del acuerdo, First Tech creó un fondo de compensación de $81,500 para compensar a la clase de inmigrantes afectados por la práctica cuestionada. El acuerdo, que recibió la aprobación preliminar en octubre, también incluye un cambio en la política de First Tech.

“Los beneficiarios de DACA en todo el país desempeñan un papel importante en el avance de nuestra nación”, dijo Eduardo Casas, abogado de MALDEF.

MALDEF presentó la demanda en 2023 en nombre de Ismael Rodríguez Pérez, beneficiario de DACA. A Pérez se le aprobó inicialmente una línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), pero luego se enteró de que se le negó el préstamo porque no era residente permanente.

Los abogados argumentaron que la política de First Tech violaba la Sección 1981 de la Ley de Derechos Civiles federal de 1866 y la Ley de Derechos Civiles Unruh de California, que prohíben la discriminación en ciertos asuntos de consumo. La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

“La aprobación final del acuerdo me ha traído una sensación de justicia”, dijo Pérez. “Saber que quienes también se vieron afectados están recibiendo parte de este acuerdo me da la esperanza de que reconocen que alguien los está defendiendo. Estoy increíblemente agradecido por todo el apoyo que recibí de MALDEF para hacer esto posible. Es inspirador y empoderador saber que todavía hay personas dedicadas a ayudar a nuestra causa como inmigrantes. Seguiré luchando contra la injusticia y, con personas como ellas a mi lado, me siento con fuerzas para seguir luchando”.

