Convierte tu TV antiguo en un Smart TV fácil y barato en pocos pasos

¿Sabías que existe un “convertidor de Smart TV”? Este dispositivo te permite transformar cualquier televisor, incluyendo uno antiguo, en uno inteligente donde puedes conectarte a internet y a servicios de streaming como Netflix o a YouTube. En tan solo dos pasos podrás conseguirlo.

El único requisito indispensable es que cuentes con un cable HDMI, que es la conexión que exige el convertidor. No obstante, si tu televisor es tan antiguo que no cuenta con este tipo de espacios, aún hay soluciones.

¿Cómo usar el convertidor de Smart TV?

Básicamente, solo tienes que hacer la conexión mediante el cable HDMI, del dispositivo al televisor, y luego configurarlo para que se conecte a la red de WiFi. ¡Listo! Ahora el contenido del convertidor estará reflejado en la pantalla, como si se tratase de un Smart TV.

Algunos de los más tradicionales pueden costarte hasta $35 o incluso menos, dependiendo de la marca y oferta. Indudablemente, es mucho más rentable que adquirir un Smart TV nuevo.

Sin embargo, es cuestión de gustos y también de la comodidad de imagen que ofrezca ese televisor antiguo o que no es smart.

¿Qué hacer si no tienes el cable HDMI?

En este caso, si tu televisor es tan antiguo que no cuenta con entrada HDMI, toca sumar un nuevo paso: comprar un adaptador. Son pequeños aparatitos y que generalmente no son costosos, que permiten enlazar ambos dispositivos, es decir, la TV y el convertidor, aunque no sean compatibles.

Este adaptador debe contar con un puerto HDMI y otro que es el tradicional de tres cables (rojo, blanco y amarillo). La idea es hacer el puente y que el convertidor pueda reflejarse en la TV antigua.

Cuando vayas a comprar un convertidor, asegúrate de que sea un dispositivo de calidad, de modo que la experiencia sea lo mejor posible. Procura que ofrezca variedad de aplicaciones, altas resoluciones e incluso una interfaz amigable.

Algunos convertidores incorporan control de voz y hasta bluetooth para que cuentes con todas las herramientas necesarias.