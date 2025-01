Cruz Azul registró al polaco Mateusz Bogusz y está listo para debutar en la Liga MX

A falta de tomar el ritmo futbolístico para ser tomado en cuenta en la alineación de Cruz Azul, este martes el polaco Mateusz Bogusz quedó inscrito formalmente como nuevo jugador de la Liga MX, después de que la directiva celeste solventó todos los detalles administrativos que retrasaron un poco la llegada del europeo al cuadro cementero.

Bogusz quedó inscrito con el número 7 en sus dorsales y ahora solo será cuestión de que entre en el mismo nivel de sus compañeros, por lo cual irá poco a poco integrándose en el funcionamiento de los celestes donde actualmente se vive una crisis después de la salida del técnico Martín Anselmi, quien abandonó al equipo para probar fortuna en el FC Porto, generando un sismo dentro de la entidad cementera.

Mateusz Bogusz ya fue registrado con @CruzAzul y usará el 7️⃣ 🇵🇱 pic.twitter.com/GWrgi89SAw — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) January 28, 2025

Inclusive el chileno estuvo a punto de no venir a la Liga MX en virtud de que Anselmi fue el técnico que le prometió la luna y las estrellas para que firmara por Cruz Azul y no terminara yendo al San Diego FC de la Major League Soccer (MLS).

Pero al final se fue Anselmi y Bougusz terminó aceptando la nada despreciable oferta de Cruz Azul, con lo cual está comprometido para triunfar en el cuadro cementero y donde la directiva encabezada por Víctor Velázquez esperan mucho de su rendimiento en el terreno de juego.

No obstante, se prevé que Bogusz aparezca en el once inicial hasta la fecha 6 contra el Pachuca, sobre todo porque tiene que realizar pretemporada, la cual no pudo llevar a cabo con el equipo donde milita Carlos Vela, en virtud de que la oferta de Cruz Azul llegó en los momentos que regresaba de vacaciones el jugador polaco.

De está forma Bogusz es el cuarto jugador polaco en el fútbol de México junto con sus compatriotas Jan Banas y Jan Gomolá del Atlético Español y Zacatepec, así como Grzegorz Lato, quien llegó al Atlante al inicio de la década de los 80 después de una divertida anécdota de que los Potros buscaban un delantero nato y terminaron ofreciéndoles a Lato, pero que volvió a anotar goles.

La presentación del jugador polaco se podría ser esta misma semana en las instalaciones del club cementero.

Suplir a Luis Romo

Mateusz Bogusz tendrá la complicada labor de suplir a Luis Romo, quien salió del equipo por aparentes diferencias con Martín Anselmi, quien terminó vendiéndole su alma al diablo y terminó llevándose toda la credibilidad que tenía el Cruz Azul.

Mateusz Bogusz poniéndose a ritmo para su debut con la máquina cementera de la Cruz Azul 🚂 pic.twitter.com/kEl6MPQuHf — MierDitta (@Blueprince13783) January 28, 2025

Así Bogusz, quien tuvo que salir del país el fin de semana para arreglar su estatus migratorio, finalmente llegó la carta de permiso de trabajo de jugadores para poder jugar en la Liga MX y buscar mostrar su talento que le ha permitido ser convocado ya a la selección mayor de los polacos.

Sus cualidades y defectos

Como todo jugador, Mateusz Bogusz tiene sus virtudes y defectos en el terreno de juego, donde lo favorable es que tiene una gran visión de campo, tremendo toque de balón y un cañón entrenado en los pies, como en lo negativo es que se pierde fácilmente en la cancha y a veces no es tan dúctil a la hora de defender.

