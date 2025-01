Donald Trump vuelve a plantear la idea de “postularse” para gobernar un tercer mandato

A tan sólo una semana de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump amagó a sus detractores a través de una broma anticipando su deseo de postularse para mantenerse en la presidencia durante un tercer mandato.

Durante el retiro anual de los republicanos de la Cámara de Representantes llevado a cabo en el Trump National Doral, con sede en Miami, Florida, el neoyorquino de 78 años puso sobre la mesa la idea de prolongar su estancia en Washington.

“He recaudado mucho dinero para la próxima campaña electoral que supongo que no podré utilizar para mí, pero no estoy 100% seguro. Creo que no me está permitido volver a postularme”, expresó.

La Constitución establece un límite de dos mandatos para los presidentes, sin importar que sean seguidos o en dos etapas, pero la semana pasada, Andy Ogles, representante por Tennessee, propuso una enmienda a la Constitución de Estados Unidos que le permitiría al presidente Trump cumplir un tercer mandato.

“Ha demostrado ser la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos, y se le debe dar el tiempo necesario para lograr ese objetivo.

Con ese fin, propongo una enmienda a la Constitución para revisar las limitaciones impuestas por la Enmienda 22 a los mandatos presidenciales.

Esta enmienda permitiría al presidente Trump cumplir tres mandatos, lo que garantizaría que podamos mantener el liderazgo audaz que nuestra nación necesita tan desesperadamente”, señaló el político conservador.

Sólo una enmienda a la Constitución le permitiría a Donald Trump gobernar un periodo adicional. (Crédito: Ben Curtis / AP) Crédito: Ben Curtis | AP

Durante el fin de semana, el presidente ya le había compartido su mismo deseo a una multitud de seguidores congregados en un evento para escucharlo hablar en Las Vegas, Nevada.

“Será el mayor honor de mi vida servir no una vez, sino dos, tres o cuatro veces.

Titulares, titulares de noticias falsas. No, serviré dos veces. Durante los próximos cuatro años, no descansaré. No me rendiré y juntos no fracasaremos”, enfatizó.

Cabe señalar que, durante su campaña en busca de la presidencia, Trump constantemente le reprochó a Joe Biden su intención de prolongar un periodo más su estancia en la Casa Blanca cargando sobre la espalda 82 años, la misma edad que él tendría al extender su legado, esto en caso de modificar la Constitución.

Sigue leyendo:

• Republicano propone enmienda que permitiría a Trump un tercer mandato

• Trump califica como un error el hecho de que Biden no se indultara a sí mismo

• ¿Cuál es el mensaje de la carta que Biden le dejó a Trump en un cajón en la Casa Blanca?