El América está casi “regalando” al chileno Diego Valdés

Diego Valdés llegó con etiqueta de figura, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo en el América al grado de que en estos momentos en que ha dejado de entrar en los planes del técnico André Jardine, el mediocampista chileno no encuentra algún equipo que se interese en sus servicios.

Para muestra un botón con los más de 1200 minutos en el torneo Clausura 2023 que fue su mejor campeonato con el uniforme de las Águilas a los 571 del reciente Apertura 2024 hubo un mar de diferencia y eso ha generado que la directiva del cuadro americanista este buscando comprador para que el chileno pueda seguir su trayectoria en el fútbol de México, en la Major League Soccer (MLS) o en algún equipo de su país.

La realidad es que con el torneo Clausura 2025 empezando a tomar ritmo, la directiva del América se ha encontrado con la novedad de que no existe mucho interés por los servicios de Valdés, sobre todo porque tiene fama de ser un jugador muy voluntarioso y conflictivo para hacer grupo, amén de su elevado salario que devenga en el América, a donde llegó con etiqueta de figura procedente del Santos Laguna.

Valdés, no obstante su gran calidad, ha dejado de ser un jugador atractivo para los equipos en la Liga MX, después de que se corrió la versión de las diferencias que tuvo con el técnico brasileño del América André Jardine y que le costaron ser relegado a la banca desde la fecha 14 contra el Monterrey el pasado 27 de octubre.

De esa fecha, al término del campeonato, Valdés solo sumó 105 minutos de acción dejando de ser un elemento clave en el funcionamiento de la oncena titular que obtuvo el tricampeonato, jugando solo en el duelo de ida de la final del torneo anterior contra Monterrey, lo cual avivó los rumores de su salida del equipo.

Proclive a las lesiones

No es un secreto en la Liga MX que Diego Valdés es un jugador que además de tener fama de conflictivo tiende mucho a lesionarse, como aconteció en los dos pasados torneos en donde quizá por casualidad o porque no tenía un adecuado descanso se lesionó en partidos de fecha FIFA con su selección, lo cual fue molestando a la directiva del America que no dudó ante la señal de Jardine de negociarlo a cualquier equipo.

Desafortunadamente en la Liga MX parece que ningún equipo le entrará a la aventura de tener a un elemento de gran calidad, pero que en la cancha suelta su capacidad a cuenta gotas y prioriza el rendimiento individual por encima del colectivo.

Por lo pronto Diego Valdés sigue teniendo actividad en el equipo Sub 23 del América, tratando de encontrar un equipo muy pronto, aunque cabe la opción de que al final termine quedándose con el cuadro tricampeón de la Liga MX.

