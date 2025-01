El FBI alertó a un periodista mexicano sobre una amenaza en su contra por parte de un cártel

El periodista Luis Chaparro, de origen mexicano y con nacionalidad estadounidense, ha sido amenazado en varias ocasiones por el crimen organizado debido a su amplia trayectoria de más de 15 años, durante los cuales se ha especializado en investigar temas de narcotráfico.

Recientemente fue informado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre una amenaza en su contra por parte de un grupo criminal mexicano cercano a San Diego, California, según lo dio a conocer en una entrevista con León Krauze en su programa “Ciberdiálogo”, para Letras Libres.

“A ellos les pareció responsable dejarme saber”, dijo al respecto. Esta es la segunda vez que el FBI hace de su conocimiento una amenaza existente.

En 2019, el valor de su vida fue fijado en 60,000 dólares por una facción del Cártel de Sinaloa, quién ofreció esa suma como recompensa por ella.

Esto derivado de la cobertura que realizó sobre el “Culiacanazo”, operativo en que las autoridades mexicanas capturaron y después liberaron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

En ese año, mientras se encontraba en unas vacaciones familiares en Disneyland, California, encontró una bala en el bolsillo de su chaqueta junto con los tickets de compras de ese mismo día.

Él mismo calificó el acto como una advertencia directa, cuya intención es “intimidarme y silenciarme, pero no puedo permitir que me aterroricen”.

“Sería una mentira decir que no me cuido la espalda todos los días. Sería una mentira decir que no duermo con un ojo abierto”, había expresado durante una entrevista para Adela Micha.

Chaparro ha solicitado ayuda a sus colegas en agencias internacionales en México y en EE.UU. También ha tenido que modificar su vida personal y familiar para salvaguardar a sus seres queridos, limitando sus actividades públicas en su compañía y aún pasando menos tiempo con ellos.

Aunque está inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, considera que no lo han protegido con eficacia sino “con muy mala coordinación, pasando información a quienes yo específicamente les pedí que no pasaran información, exhibiendo mi número, otorgándoles datos particulares, escribiéndome de correos no oficiales, muy poco cuidado han tenido los del protocolo”.

“Es el mismo Estado el que controla el mecanismo de protección, pero no hay muchas alternativas. La realidad es que el mismo gobierno tiene influencia en estos temas”, asegura.

Por esas razones, confía más en redes de apoyo personales y medidas preventivas independientes que en las instituciones formales.

En medio del estallido de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa resultante de la captura del “Mayo” Zambada, Chaparro fue agredido verbalmente por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En días recientes comenzó su noticiero “Pie de Nota”, que se transmite a través de YouTube, donde abordará temas de seguridad y narcotráfico, en lo que es experto.

“Aquí le pedimos tanto a los gobernadores como a los grupos del crimen organizado que dejen en paz a los civiles”, dijo.

Chaparro considera que realiza su labor con transparencia y ética. “Aquí hablamos de la corrupción del lado mexicano, de la corrupción del lado estadounidense”, enfatizó.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es el país sin guerra más mortífero para ejercer el periodismo, más del 90% de los crímenes contra periodistas quedan impunes. Según Artículo 19, organización defensora de los derechos de los periodistas, tan solo en 2023 se registraron 561 agresiones contra la prensa, lo que representa un periodista o medio de comunicación atacado cada 16 horas.

