Exgobernador de New Hampshire vaticina que alguno de los países amenazados por Trump lo desafiará

Chris Sununu, exgobernador de New Hampshire, advierte que alguna de las naciones que Donald Trump ha amenazado con imponerle aranceles terminará por desafiarlo y ello tendrá consecuencias negativas para la economía estadounidense.

Durante una entrevista concedida a la red de noticias NewsNation, el exmandatario estatal anticipó que, no todos los países amedrentadas por el presidente bajo amenaza de hacerlos acreedores a aranceles, terminarán por ajustarse a su política y como ejemplo citó los casos de China y Rusia.

“No hay duda. No lo llamaría un peligro, pero alguien va a resistir y va a abrir una brecha. Y cuál será el resultado final de eso, ya sabes… tendremos que esperar y verlo”, indicó.

Sununu también advirtió que los objetivos de presidente de adquirir o anexarse Groenlandia, así como de recuperar la administración del Canal de Panamá, también podrían significarle problemas.

“Dinamarca no tiene por qué vendernos nada. Quiero decir, son dueños de Groenlandia, ¿no? Podrían simplemente no vendernos nada. El acuerdo con Panamá es fijo, y Panamá es un poco diferente, porque en realidad se trata de China. Quiero decir, de eso se trata realmente, de asegurarnos de que China no siga comprando activos y consiguiendo un bastión en algo que es tan vital para la economía mundial”, manifestó.

Durante la carrera por la candidatura republicana a la presidencia, Chris Sununu respaldó a Nikki Haley en lugar de a Donald Trump. (Crédito: Charles Krupa / AP)

Durante su mandato al frente del “Granite State”, el empresario de 50 años constantemente se opuso a la idea que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, pues estaba convencido que existían mejores alternativas conservadoras para gobernar a la nación.

Después de que el magnate neoyorquino derrotó a la demócrata Kamala Harris, Chris Sununu terminó por respaldarlo a sabiendas de que su periodo como gobernador estaba expirando y no deseaba meterse en problemas con el presidente al reincorporarse al mundo de los negocios.

Sin embargo, a unos días de ceder la gubernatura, en una entrevista concedida al portal Politico, reveló que, después de un corto periodo, algunos republicanos se negarían a apoyar todas decisiones del jefe de la nación.

“Nunca es fácil criticar al presidente y al abanderado de tu partido, y siempre existe ese período de luna de miel política que ocurre cuando eres elegido por primera vez, pero ya hay señales de gente dispuesta a contraatacar, criticar y decir que no cuando sienten que deben decir que no”, subrayó.

