Gobernador de New Hampshire descarta que Trump vaya a ejercer una “dictadura malvada”

Christopher Sununu, gobernador de New Hampshire, desechó la posibilidad que el presidente electo Donald Trump pueda ejercer una “dictadura malvada”, pues dentro de su mismo partido podría encontrar oposición a sus políticas.

El férreo republicano quien durante toda la campaña electoral se opuso al posible regreso del magnate neoyorquino a la Casa Blanca, se muestra incrédulo ante la posibilidad de ver cómo éste pueda gobernar sin una fuerza política que les cierre el paso a sus ideas.

Durante una entrevista concedida al portal Politico, el mandatario saliente de New Hampshire señaló el rechazo mostrado por los propios republicanos a la elección de Matt Gaetz, exrepresentante por Florida, para ocupar el cargo de fiscal general.

“Nunca es fácil criticar al presidente y al abanderado de tu partido, y siempre existe ese período de luna de miel política que ocurre cuando eres elegido por primera vez, pero ya hay señales de gente dispuesta a contraatacar, criticar y decir que no cuando sienten que deben decir que no.

Eso debería darle al pueblo estadounidense un gran suspiro de alivio de que no es la dictadura malvada que los medios liberales nos decían que sería“, expresó con respecto a la segunda etapa de Trump en Washington.

Chris Sununu tratará de olvidarse de los asuntos políticos para concentrarse en realizar negocios en el sector privado. (Crédito: Charles Krupa / AP)

Desde la fase en que varios republicanos de renombre competían por ganar la candidatura presidencial conservadora, Chris Sununu se definió como un político anti Trump dispuesto a respaldar en su estado al mejor adversario para derrotarlo.

De hecho, en su momento se decantó abiertamente por apoyar a Nikki Haley, pues la definía como la figura conservadora con el perfil y la visión adecuada para sacar adelante al país. No obstante, la popularidad de Trump la avasalló en las primarias y mejor optó por suspender sus aspiraciones.

Cuestionado sobre la posibilidad de que en el futuro pudiera contender para representar a su partido en futuras elecciones, Sununu afirma no estar interesado de momento, pues su interés a partir del 9 de enero, cuando concluye su etapa como gobernador, será enfocarse en el mundo de los negocios.

“No descarto nada, pero no hay ninguna historia al respecto. Literalmente, no está en mi lista en términos de pensar en nada. Eso sería, Dios mío, un verdadero cambio de planes. No veo ninguna posibilidad de que eso suceda realmente. Estoy emocionado por volver al sector privado”, subrayó.

