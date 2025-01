Santiago Giménez apunta alto: “Voy a ser el mexicano más goleador de la historia”

Santiago Giménez tiene sus objetivos muy claros y sabe que debe trabajar para conseguirlo. Actualmente atraviesa un gran momento con el Feyenoord, pero no se conforma y apunta mucho más alto, fijándose como metas llegar a ser el máximo rompe redes mexicano de la historia y jugar para un club de élite.

En una charla con su compatriota Miguel Layún, “El Bebote habló de su presente y de cómo se visualiza en un futuro.

“Yo creo infinitamente que voy a ser el mexicano más goleador de la historia de México. Creo que voy a hacer todo lo posible para ver hasta dónde puedo llegar y sé que voy a estar en uno de los mejores equipos del mundo“, dijo en entrevista para “We Are Brave Podcast”.

Sabiendo que para conseguir algo así se necesita tener una gran mentalidad, Giménez compartió la estrategia que lo ha llevado hasta donde está el día de hoy.

“Yo creo en algo muy importante. Es que si tú lo dices sobre la mesa, te metes más presión a ti mismo. Entonces eso te hace darle más, darle más duro”.

El delantero del Feyenoord recordó que su carrera fue difícil desde sus inicios, debido al peso del nombre de su padre; sin embargo, después de los 15 años, en cuanto decidió demostrarles a todos que podía labrar su propia carrera y trabajó más duro aún para lograrlo, empezó a ver resultados.

“La realidad es que yo siempre jugué por diversión al fútbol, pero llegó un punto cuando llegué a Cruz Azul y obviamente, ya la prensa empezó a hablar de mí y yo teniendo 15 años, obviamente que me afectaba el que los comentarios dijeran que estaba ahí por ser hijo de ‘El Chaco’, que nunca iba a ser como mi papá, que apalancado todo eso, todo lo que se escucha. Y ese proceso como a los 14, 15 años me afectó un poco hasta que al final empecé a darme cuenta del potencial que tenía y de lo que era como jugador. Entonces me dije a mí mismo: ‘pues voy a hacer mi propia historia, no voy a tratar de no compararme con nadie y voy a empezar a trabajar para lograrlo’. Y fue lo que hice, obviamente sí, con el apoyo de mi familia. Hoy te puedo decir que estoy muy lejos de los sueños que quiero alcanzar, pero voy en el camino perfecto“, comentó.

Finalmente, sobre su decisión de dejar todo atrás para marcharse al fútbol de Europa, Santiago expresó que no se arrepiente de nada y envió un agradecimiento a Cruz Azul por permitirle la salida.

“Fue muy fácil y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si bien se me complicó un poco al principio por el tema entre clubes, yo siempre tuve la disposición de querer ir. Un gran mérito se lo doy a Víctor Velázquez y a Cruz Azul, que me dieron la oportunidad de ir porque no tenían por qué hacerlo y la verdad me dejaron volar, no me cortaron las alas y hoy me está yendo bien en Europa gracias a esa oportunidad que me dieron los dos clubes”, sentenció.

