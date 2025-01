Video: Carolina Sandoval da último tour por casa de la que se mudó tras su separación

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, de 51 años, compartió en sus redes sociales un video que la muestra recorriendo por última vez la que llegó a llamar como la casa de sus sueños, pero de la que se vio obligada a desprenderse en medio de su escandalosa separación de Nick Hernández, con quien estuvo casada a lo largo de 10 años.

En su material, con duración de unos cuantos segundos, se oye a ‘La Venenosa’ compartir con sus 3.2 millones de seguidores de Instagram lo que ese espacio significó para ella y para su familia.

“Mis amores, para lo que muchos podrían titular el fin de una historia de amor, yo les quiero contar que no es el fin, sino el inicio de una nueva etapa y el cierre de un proceso en el cual uno empieza conocer el desapego. Una empieza a conocer los verdaderos sentimientos que experimentas cuando ves concluido algo que soñaste por mucho tiempo”, se le oye decir al inicio de su video.

La panelista de ¡Siéntese Quién Pueda! expresó su sentir mientras recorría una a una las habitaciones de su hogar, las cuales personalizó a su gusto y a la personalidad de cada una de sus hijas.

“Cuando estaba caminando por cada uno de los sitios seleccionados por nosotros para que fuera el cuarto de cada uno, el cuarto de cada una de mis hijas, el cuarto de mi madre, los colores que cada cual quería. Yo recordaba todas las personas que fueron mis cómplices, mis aliados, cuando transformamos nuestra casa en nuestro hogar porque una casa la compra cualquiera, pero un hogar lo construyen cada miembro de un familia que habitan una propiedad”, continuó.

El tour por su antigua casa no solo incluyó el vestíbulo, la cocina, el comedor, la sala y las recámaras, sino que también nos mostró cómo lucía su cuarto de lavado, así como su piscina estilo resort y sus hermosos jardines.

“Hoy día que cierro este ciclo, que hago esta última caminata por la que fue mi casa y la casa que recibió a muchas y cada una de las personas a las que decidí y seleccioné para que vivieran conmigo mi alegría de haber tenido mi primera propiedad en los Estados Unidos siendo una inmigrante venezolana. Definitivamente me los llevo en cada uno de mis bolsillos y nadie me los quita. No crean que están perdiendo cuando van y venden una casa, es simplemente una casa que”, apuntó.

En el resto de su video le dejó un mensaje a aquellos que se congratularon por la forma en que tuvo que desprenderse de su primera casa, pero ella solo se enfoca en lo positivo de todo lo que le tocó vivir y que transformó en una linda enseñanza.

