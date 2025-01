Compton ayuda a residentes desplazados de los incendios 

Kyle Seavers jamás pensó que su negocio de limpieza de coches a domicilio salvaría la casa de sus padres, pero gracias a eso el hogar familiar en Altadena quedó casi intacto cuando enfrentaron el incendio Eaton.

Cuando la presión de agua se redujo mientras su padre de 80 años de edad batallaba las llamas, Seavers sacó su tanque de agua con su lavadora presión y ayudó.

“Si yo no hubiera estado allí para ayudar a mi padre, la casa se habría derrumbado”, dijo Seavers que creció en Altadena.

A pesar de que la casa quedó casi intacta excepto por daño al techo, Seavers, sus padres y sus hijos han tenido que vivir juntos en una vivienda más pequeña proporcionada por el seguro del hogar de su madre.

Debido a la inseguridad e incomodidad de la vivienda, el emprendedor encontró ayuda para él y sus hijos en la ciudad de Compton.

La ciudad de Compton recibió alrededor de 40 familias desplazadas por el incendio Eaton en Altadena en el hotel LA Crystal, donde proporcionaron 2 semanas de vivienda para las familias.

Durante la bienvenida una representante del hotel anunció que el hotel proporciona 20 cuartos y desayunó gratis por una semana adicional para un total de 3 semanas de vivienda para los afectados.

Esto es parte del proyecto Uplift – Ayuda para Residentes de Altadena que es una iniciativa liderada por el concejal de la ciudad de Compton Andre Spicer y la Cámara de Comercio de Compton con apoyo de organizaciones y negocios locales incluidos: Familia de la Iglesia Greater Zion, The Bridge, Hip Hop 4 Peace y Owens Corning.

Articulos donados por organizaciones y la ciudad de Compton para familias desplazadas por el incendio Eaton.

Gracias a las donaciones proporcionadas por la ciudad, las organizaciones y los negocios familias recibieron cobijas, ropa, tarjetas de regalo, pañales y otros artículos esenciales al llegar al hotel.

El programa también proporciona a las familias desplazadas vivienda, servicios de salud mental y acceso a recursos críticos mientras comienzan a reconstruir sus vidas después de estos incendios devastadores, según un comunicado del concejal Spicer.

“Queremos proteger la demografía del condado de Los Ángeles”, explicó el concejal. “No queremos que estas personas se vean desplazadas a otros condados y a la vez queremos que todas las ciudades circundantes se beneficien de su presencia en sus ciudades”.

Spicer agregó que buscará más apoyo de la ciudad de Compton para poder apoyar la iniciativa y prolongar la estancia de las familias en el hotel o conseguir más alivio para otras familias.

Durante la bienvenida el pastor Michael Fisher de la Iglesia Greater Zion en Compton, lideró un rezo para las familias.

El pastor dice que ahora es sumamente importante poder proporcionar servicios de salud mental, apoyo emocional y apoyo espiritual.

“No solo perdieron sus propiedades, sino también su hogar y sus recuerdos. El hogar es un espacio seguro. Ahora se sienten vulnerables, excluidos, sin nadie a su alrededor. Se sienten desprotegidos. Por eso es importante recordarles a las personas que, aunque hayan perdido cosas, no podemos perder la esperanza”, dijo Fisher.

Voluntarios de más de 5 organizaciones estuvieron presentes para ayudar con la bienvenida, como Aaron Díaz que vino de parte del Club de la calle Golden Street.

El joven se sintió inútil durante los incendios, pero ahora tuvo la oportunidad de apoyar a las familias desplazadas.

“No tengo ninguna conexión con el incendio, pero por lo que he visto, oído y leído, es bastante devastador ver a las personas perder sus hogares, sus medios de vida, sus comunidades, y eso fue lo que realmente me impulsó a venir aquí”, dijo Díaz.

A pesar de los 40 minutos que separan las dos ciudades, Díaz dice que están unidos como una comunidad de personas que viven en Los Ángeles y disputa la noción que el condado está dividido.

Proyecto Uplift también organizará una feria de recursos el viernes 7 de febrero de 2025 en el centro comunitario Dollarhide en Compton.

El evento brindará a las familias acceso a servicios de salud mental, apoyo financiero, oportunidades de empleo, consultas individuales con el Departamento de Seguros de California y más.

“Creo que, si alguien está interesado en proteger la demografía del condado de Los Ángeles, querrá hacer algo para ayudar”, dijo Spicer.

Seavers aún tendrá que llevar a sus hijos a la escuela cerca del área de Altadena cada día, pero la pequeña inconveniencia no afecta el agradecimiento que tiene por el apoyo que recibió en Compton.

El emprendedor tuvo que dejar de trabajar porque la mayoría de los clientes de su negocio, Rose Gold Mobile Detail, vivían dentro de Altadena pero el 1 de febrero ofrecerá sus servicios gratis durante una rifa para ayudar a las víctimas del incendio Eaton.

Si usted quiere apoyar a Seavers y su familia puede donar a su campaña de GoFundMe llamada “Local business owner and his family displaced by Eaton fire”