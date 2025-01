Cruz Azul derrotó 3-1 al Necaxa para dejar atrás el “síndrome” Anselmi

Los cementeros de Cruz Azul se quitaron un gran peso de encima al vencer 3-1 al Necaxa en calidad de visitante, en tres puntos que les servirán para dejar atrás toda la tensión y estrés que representó la salida intempestiva del que fue su técnico, el argentino Martín Anselmi para ir a dirigir al FC Porto de Portugal.

Un triunfo que llega en el momento exacto cuando todo mundo apuntaba a cuestionar a la directiva celeste por no decidir que entrenador contratar para tomar el sitio de Anselmi y no estar esperando con el interinato del uruguayo Vicente Sánchez, exjugador del Toluca y América, que en la organización celeste se encargaba de la Sub 23.

¡Gol de Cruz Azul! La Máquina le da la vuelta al juego con un disparo de Giakoumakis



⚡ Necaxa 1-2 Cruz Azul 🚂



🔴 EN VIVO

🇺🇸 TUDN#NuestroFutbol pic.twitter.com/3TS5PqA8hS — TUDN USA (@TUDNUSA) January 29, 2025

Sin duda el triunfo llega en el momento exacto y sobre todo por la forma que se dio al venir de atrás en el marcador después de que el excruzazulino Diber Cambindo puso adelante al Necaxa 1-0 al minuto 17 en un error de su compatriota Willer Ditta, zaguero celeste.

¡La máquina marca el tercero! Faravelli se enceuntra el rebote y manda guardar el balón



⚡ Necaxa 1-3 Cruz Azul 🚂



🔴 EN VIVO

🇺🇸 TUDN#NuestroFutbol pic.twitter.com/8lpz5ddJj5 — TUDN USA (@TUDNUSA) January 29, 2025

Precisamente en esa reacción, con el golazo de Erick Lira al minuto 37, de griego Giorgios Giakoumakis al 71 y del argentino Lorenzo Faravelli, fue que la Máquina Celeste tomó una bocanada de oxígeno para detener lo que parecía sería una crisis de altos vuelos en el cuadro cementero.

Porque la Máquina, después de empatar con Atlas en su primer juego, perder con FC Juárez, luego volver a empatar en casa con el Puebla, dieron la impresión de que la salida de Martín Anselmi los hizo extraviar la brújula y que entrarían en una zona de drama que les costaría el torneo.

La remontada celeste

Pero pudo más el orgullo de Cruz Azul para ir mejorando sobre sus propias fallas, como el grave error de Ditta en el primer gol del partido a cargo de Cambindo del Necaxa y así poco a poco ganarle la partida a los necaxistas.

¡Golazo de la Máquina! Lira saca un balazo que manda al fondo de la red



⚡ Necaxa 1-1 Cruz Azul 🚂



🔴 EN VIVO

🇺🇸 TUDN#NuestroFutbol pic.twitter.com/2S6oGcoipq — TUDN USA (@TUDNUSA) January 29, 2025

Fue precisamente cuando los cementeros acudieron a sus fortalezas de tocar el balón, tratando de aprovechar los cambios que hizo en su alineación el técnico Vicente Sánchez como fue enviar a la banca a Jorge Sánchez, Omar Campos, Lorenzo Faravelli, Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández, para darle entrada a Jesús Orozco Chiquete, Giorgios Giakoumakis, Luka Romero, Erick Lira y Alexis Gutiérrez, desde el inicio.

Estos movimientos, aunque les costó media hora de juego poco a poco fueron doblegando la presión necaxista y abrieron el camino a la victoria cementera con los goles de Erick Lira, de un tiro de media distancia, de Giorgios Giakoumakis y Lorenzo Faravelli.

Así Cruz Azul tuvo más empaque en su ritmo y aunque algunas veces siguieron pecando de mucha soberbia en la defensa, al final el esfuerzo valió la pena para propinarle al Necaxa la segunda derrota del campeonato, después de que en la primera fecha perdieron con los Pumas.

¡Aparece Cambindo! Los Rayos aprovechan el error y se adelantan en el marcador



⚡ Necaxa 1-0 Cruz Azul 🚂



🔴 EN VIVO

🇺🇸 TUDN#NuestroFutbol pic.twitter.com/SbmiG1kCiP — TUDN USA (@TUDNUSA) January 29, 2025

