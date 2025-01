Dayana Mendoza anunció que se comprometió

Dayana Mendoza se comprometió. La Miss Universo 2008 anunció esta semana a través de sus redes sociales que su pareja, el pastor Carlos Uribe, le propuso matrimonio.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la exreina de belleza venezolana compartió la buena noticia con una foto de su anillo de compromiso.

“¡Dije que sí a mi @carlosuribe_ok!”, anunció Mendoza junto a la foto en la que se ve su mano con el anillo de compromiso con de su prometido y su hija, fruto de su relación anterior.

La ahora predicadora evangélica también expresó su agradecimiento a Dios por las cosas buenas que han pasado en su vida.

“¡Mi señor, Jesús, gracias! Estamos convencidos de esto: esta obra, que has comenzado, la perfeccionarás hasta el día de Cristo Jesús. Tenemos la certeza de que seguiremos viendo tu mano diestra y tu poder obrar sobre y por nosotros, y nuestra familia, porque lo que tú has comenzado, tú eres fiel en completarlo. Esta bendición tú mismo la has preparado desde el principio de los tiempos, ¡para que tú y solamente tú seas glorificado!”, expresó Mendoza.

La publicación de la exreina de belleza venezolana se llenó de comentarios con felicitaciones por su compromiso.

“Felicidades mil bendiciones para ustedes”, “Un lazo de dos, los novios como uno solo y Cristo Jesús junto a ustedes”, “Que regalo más hermoso de parte de nuestro Padre”, “Que bendición tan hermosa. Dios sabe cuando nos regala la bendición del amor verdadero”, son algunos de los comentarios.

Antes de su relación con el pastor Carlos Uribe, Dayana Mendoza estuvo casada. En 2013, la modelo venezolana contrajo matrimonio con el empresario Michael Pagano, con quien tuvo a su hija Eva Pagano Mendoza.

Finalmente, Mendoza y Pagano se separaron en 2016 en buenos términos. En 2020, la exreina de belleza se bautizó bajo la religión Cristiana Evangélica.

