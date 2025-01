Tambalea moratoria contra desalojos para afectados contra incendios

Tras horas de discusión, los concejales de Los Ángeles no lograron ponerse de acuerdo en aprobar una moción para instalar una moratoria contra los desalojos de vivienda y una pausa de un año en el aumento de la renta para los afectados por los dramáticos incendios que estallaron a principios de enero y que dejaron a miles de familias sin hogar.

Como consecuencia de la falta de consenso, la moción regresará al Comité de Vivienda y Desamparo, y si es aprobada, volverá de nuevo al pleno del Concejo.

Al estallar los incendios en Los Ángeles, los concejales Eunisses Hernandez y Hugo Soto Martínez presentaron una moción para proteger a los residentes de la amenaza de desalojo y los desmesurados aumentos de renta. De esa manera buscaban prevenir una devastación mayor mientras la ciudad se reconstruye.

La moción exige medidas inmediatas contra el aumento de alquileres y una inminente ola de desalojos, deteniendo el alza de la renta para todas las unidades residenciales hasta enero de 2026 y evitando el desalojo de cualquier inquilino que haya experimentado dificultades económicas o médicas como resultado de los recientes incendios.

Tras horas de comentarios públicos a favor y en contra, los concejales mantuvieron una agitado debate sobre la medida.

Una de las voces más enérgicas en contra fue la de la concejal Tracy Park que representa a Palisades, una de las áreas más impactadas. La concejal aseguró que muchos de los trabajadores a quienes se quieren beneficiar con la moción ya fueron colocados en otras tiendas y no experimentan pérdida de empleo.

“Mi equipo y yo hemos estado trabajando con toda la comunidad para colocar a jardineros, amas de llave y otros trabajadores en nuevas oportunidades laborales”.

Le pidió al concejal Hugo Soto Martínez compartir los nombres de las personas que han sido afectados para ayudarla.

“Justo después de los incendios, adoptamos una serie de mociones para apoyar a los trabajadores en asociación con el concejal Curren Price. Ya hemos logrado que se asegure $20 millones en fondos estatales para asistir a los trabajadores económicamente desplazados, y esto incluirá asistencia para vivienda temporal”.

Además afirmó que con el Fondo de Ayuda para los Trabajadores, se proporcionará miles de dólares a los trabajadores que han sido desplazados.

“Hoy mismo, gracias al concejal (Bob) Blumenfield presentamos una moción que utilizará hasta $15 millones de fondos para ayudar a los trabajadores afectados a pagar su alquiler”.

Añadió que lo que podría tener sentido es una protección de 90 días para las personas que pueden documentar un impacto real.

“Ni siquiera sabemos cuántas personas han perdido realmente el trabajo y el alcance de esas pérdidas. No podemos seguir poniendo los problemas de la ciudad sobre las espaldas de nuestros proveedores de vivienda que todavía están sufriendo los efectos devastadores de las congelaciones de alquileres y las protecciones generales contra el desalojo sin documentación de la era COVID”, dijo.

Lo que es más, afirmó que si la moción se trata sobre congelar el próximo aumento de alquiler de la Ordenanza de Estabilización de la Renta en lugar de proteger a un pequeño universo de trabajadores, no puede apoyar.

Y criticó que se use un desastre en su distrito como pretexto para alguna otra agenda política.

La concejal Hernández respondió a los comentarios de la concejal Park expresando que se sentía muy ofendida. Incluso le reclamó a la concejal que ella respaldó sus mociones para apoyar a Palisades, la región que representa.

“No dudé en apoyar lo que usted propuso. ¿Por qué? Porque entendí la urgencia. Tengo gente en mi distrito que eran jardineros, niñeras, amas de casa, que son indocumentados, que lo han perdido todo, que no pueden simplemente entrar a un restaurante y conseguir otro trabajo. Y sí, la crisis está en su distrito, pero repercute en los 15 distritos de la ciudad. Por lo tanto, no es una agenda política”.

Y agregó que la intención no es poner a una comunidad o un grupo por encima de otro.

“¡Ayudemos a los pequeños propietarios! Díganos qué necesitan para sobrevivir a esta crisis. Se supone que debemos ayudar a los pequeños propietarios y a los inquilinos. Y trabajaremos en eso, pero no debería ser a costa de algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Así que hagamos ambas cosas”.

Las razones de los concejales latinos para presentar esta medida, es que antes de esta tragedia, el mercado inmobiliario ya era inasequible para los angelinos de clase trabajadora, con más de 250,000 residentes que gastaban más del 90% de sus ingresos en alquiler y un promedio de más de 7,000 desalojos cada mes.

Pero además un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 2019 encontró que las tasas de desalojo casi se han duplicado después de desastres naturales graves, lo que subraya la necesidad urgente de prevenir efectos secundarios catastróficos de los incendios en las crisis de vivienda y de personas sin hogar.

“Es una triste realidad que la gente intente usar esta crisis para aumentar los alquileres, desalojar a los inquilinos de bajos ingresos y aprovechar esta terrible situación en busca de ganancias”, dijo el concejal Soto-Martínez.

“Necesitamos prevenir la mayor cantidad posible de devastación secundaria instituyendo urgentemente una moratoria de desalojos y una pausa en los aumentos de alquileres”.

La moción exige que los departamentos de la ciudad comiencen a producir informes mensuales sobre los esfuerzos para combatir la especulación con los precios en el mercado de viviendas de alquiler durante la duración de la orden de emergencia y los seis meses siguientes.

Voces en contra y a favor

Sofia Mendoza, pidió a los concejales aprobar la medida porque dijo que su esposo solo trabaja medio tiempo, y si hay aumento de renta, se van a quedar en la calle.

“Conozco gente que se ha quedado sin trabajo con los incendios. Por favor tengan conciencia”, los urgió esta inquilina.

Christina Boyar, abogada de la organización no lucrativa Public Council, dijo que los incendios solo han empeorado una situación en la que los inquilinos están luchando por pagar el alquiler, agobiados por la deuda y al punto de perder sus hogares, si les falla un cheque salarial.

“Los incendios no solo han destruido viviendas, sino también negocios quitándoles ingresos para pagar el alquiler. ¿Cómo puede la gente enfrentar más aumentos de renta? La ciudad de Los Ángeles debe detener los desalojos y aumentos de alquiler para ayudar a las personas que luchan por prevenir más desplazamientos y falta de vivienda”.

Añadió que un estudio del Economic Roundtable de 2022 mostró que las protecciones contra el desalojo, junto con otras ayudas para inquilinos durante covid-19, probablemente redujeron el crecimiento de la falta de vivienda en Los Ángeles en un 43%.

“Necesitamos protecciones efectivas como esta, y las necesitamos urgentemente”.

Dexter McClendon, propietario de viviendas de renta, dijo que está al borde de perder sus propiedades porque no tuvieron un aumento durante años a causa de covid.

“Ahora todo ha aumentado: impuestos, seguros, registro a la propiedad, la luz y el agua. Entonces, es muy difícil mantener las propiedades con estos aumentos. El incremento del 4% que estamos recibiendo realmente no es suficiente”.

Dijo que entiende lo del incendio, pero a los caseros les es muy difícil mantener sus propiedades.

“No tengo muchas propiedades de renta, pero estoy a punto de perderlas. Así que por favor, entiendan que aquí no todo el mundo busca a los inquilinos para ganar dinero. Estamos aquí para ayudar a la gente y a sus familias a conseguir alojamiento, pero también necesitamos que nos ayuden”.