Tras presiones Trump cancela orden para congelar ayudas sociales y otros programas

El gobierno del presidente Donald Trump tuvo que cancelar la decisión para congelar ayudas a diversos programas sociales, así como créditos, luego de presión de congresistas y decenas de organizaciones civiles y gobiernos estatales.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) había impuesto el congelamiento de fondos que pudieron afectar a los programas de todo el país que atienden a mujeres y familias, incluidos Head Start, SNAP y Medicaid.

Sin embargo, el martes por la tarde la jueza de Distrito Loren L. AliKhan suspendió provisionalmente la medida, minutos antes de que entrara en vigor.

Según un reporte inicial del New York Times, este miércoles Matthew J. Vaeth, director interino de la OMB, envió un memorando a las agencias federales para notificarles la cancelación del congelamiento de fondos.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), celebró la decisión de la OMB.

“Los estadounidenses contraatacaron y Donald Trump dio marcha atrás. Ahora Donald Trump necesita rescindir la nominación de Russell Vought”, dijo Schumer en un comunicado. “Aunque la Administración Trump fracasó en esta táctica, no es ningún secreto que intentarán encontrar otra, y cuando lo hagan, nuevamente serán los demócratas del Senado los que estarán allí para denunciarlo, contraatacar y defender a las familias estadounidenses”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la orden ejecutiva sobre la evaluación de los fondos federales y créditos se mantendrá vigente, que solamente se cancela el memorando de la OMB.

“Esto NO es una rescisión del congelamiento de la financiación federal”, afirmó Leavitt en un mensaje en X. “Es simplemente una rescisión del memorando de la OMB. ¿Por qué? Para poner fin a cualquier confusión creada por la orden judicial. Las órdenes ejecutivas del Presidente sobre la financiación federal siguen en plena vigencia y efecto, y se implementarán rigurosamente”.

¿Una decisión ilegal?

Steve Vladeck, experto en derecho constitucional, calificó de “ilegal” la retención de los fondos federales, según un reporte del Center for American Progress (CAP).

Tal reporte cita la Ley de Control de Embargos (ICA, por sus siglas en inglés) de 1974.

“La ICA creó vías legales limitadas para retener fondos”, se indica. “Según la ICA, si un presidente desea pausar la financiación federal (por ejemplo, para planificar contingencias), existen dos vías legales para hacerlo: las secciones 1012 y 1013. La sección 1012 de la ICA se aplica si el presidente busca proponer rescindir fondos no obligatorios. La sección 1013 se utiliza si el presidente busca aplazar, pero no reducir, los fondos no obligatorios”.

Agrega que los procedimientos especiales de la sección 1013 permiten pausas temporales, pero no por cualquier motivo y mucho menos por razones políticas.

La administración Trump rescindió un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) que pretendía detener todos los programas de préstamos y subvenciones con apoyo federal. Esta revocación se produjo después de una reacción pública inmediata y la confusión sobre el estado de los programas críticos con apoyo federal, algunos de los cuales dejaron de funcionar como resultado de la orden.

Fátima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, celebró la decisión de la Administración Trump.

“El memorando de la OMB de Donald Trump que congelaba las subvenciones y préstamos federales fue un intento descarado e ilegal de robar a los contribuyentes y consolidar el poder para sí mismo”, expresó. “Esta toma de poder autoritaria solo se detuvo, porque la gente de todo el país se manifestó alarmada sobre lo que significarían para ellos los recortes a estos programas críticos. Esta victoria es un poderoso recordatorio de que nuestras voces importan”.

