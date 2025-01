Activan red de respuesta rápida contra redadas de Trump

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) se unió a grupos inmigrantes, religiosos, sindicales y que trabajan por la justicia para anunciar el lanzamiento de la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles, la cual está lista para informar y proteger a la comunidad, responder y documentar la actividad del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en la región de Los Ángeles.

Reportan que hasta el momento no se sabe de redadas grupales, pero si pudieran haberse dado arrestos de personas en Los Ángeles.

La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles, antes Red de Respuesta Rápida a las Redadas de Los Ángeles (LARRN), ha establecido la línea directa nacional de asistencia a inmigrantes (888) 624-4752 para que la gente puede denunciar los operativos de migración y solicitar referencias de servicios legales de migración.

La línea directa cuenta con personal todos los días y recibe mensajes de voz. Una vez que reciben un informe de una acción del ICE, la LARRN activará células locales compuestas por voluntarios y miembros del personal que saldrán a la comunidad para investigar y verificar la exactitud del informe.

Cada célula está compuesta por abogados, observadores legales, educadores, organizadores y documentalistas capacitados para verificar el informe y movilizar los esfuerzos de apoyo disponibles para las personas, familias o trabajadores afectados por la operación del ICE.

“El ICE no ha esperado ni un momento para comenzar a separar a cientos de familias y causar miedo y preocupación en varias comunidades de todo Estados Unidos”, dijo Pedro Trujillo, director de organización de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Precisó que en el área metropolitana de Los Ángeles, se están uniendo a través de la LARRN para garantizar que los angelinos sepan que hay recursos disponibles para denunciar los operativos de ICE, obtener referencias y acceder a servicios vitales disponibles para ellos.

“El mensaje de LARRN a la comunidad es que no están solos y que juntos nos mantendremos firmes contra las políticas crueles e injustas de la Administración Trump dirigidas a las familias inmigrantes trabajadoras en los Estados Unidos”, dijo Trujillo.

Los miembros iniciales de LARRN incluyen organizaciones como Alliance for a Better Community (ABC), Central American Resource Center (CARECEN-LA), Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Immigrant Defenders Law Center, Maintenance Cooperation Trust Fund, Nikkei Progressives, NLG-LA Immigration Committee, Proyecto Pastoral, St. John’s Community Health, Strength Based Community Change (SBCC), SEIU Local 721.

Martín Manteca, director de organización del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) local 721, dijo que “el sindicato se mantiene unido a la LARRN para proteger los derechos de nuestros hermanos y hermanas que trabajan duro para hacer realidad sus sueños y mantener nuestra economía fuerte”.

Añadió que están preparados para responder y desafiar los informes sobre las acciones del ICE y utilizarán sus extensas redes para verificar y ofrecer a los miembros de la comunidad apoyo y asistencia en su momento de necesidad.

Mientras tanto Laura Urias, directora de programas de la organización Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) dijo que Los Ángeles no sería lo que es sin los miembros de la comunidad inmigrante.

“Nos unimos a todos los angelinos que enfrentan una administración antiinmigrante que está decidida a castigar a las personas más vulnerables de nuestra ciudad para obtener ganancias políticas”.

Puntualizó que están listos para defender la unidad familiar, el derecho al asilo y el debido proceso en la corte de inmigración junto con sus aliados de LARRN.

“El ImmDef se ha enfrentado a la administración Trump antes, y estamos más preparados que nunca para hacerlo de nuevo”.

Destacó que su equipo de respuesta rápida y abogados defensores de deportación están listos para proteger y mantener intactas a las familias y las comunidades.

“Hacemos un llamado a nuestros aliados en el gobierno local, a las empresas y más allá que crean en la justicia, para que se unan valientemente a nosotros y rechacen los esfuerzos por destrozar nuestra región”.

Jorge Mario Cabrera, vocero de CHIRLA dijo que al parecer se han llevado a cabo operativos individuales en el área de Los Ángeles, pero no saben con exactitud la cantidad.

“Sabemos de arrestos de individuos, pero no hemos sabido de redadas en grupo”.

Sostuvo que a través de la Red de Respuesta Rápida han recibido reportes de posibles actividades pero muy pocas han sido verídicas o resultado en detenidos.

“No sabemos qué pasará mañana. Por eso, urgimos al público a conocer sus derechos y hacerlos valer”.

Cabrera urgió a la comunidad a reportar los incidentes con oficiales de migración a la línea de atención directa (888) 624-4752 y dejar un mensaje con su nombre, número de teléfono, y lugar y hora donde se observó el operativo.