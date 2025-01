Agenda de eventos: Qué hacer en Los Angeles del 31 de enero al 4 de febrero

Huracanes del Norte en el Fox Theater

El grupo de música norteña Huracanes del Norte, una de las bandas de su tipo más populares de México y Estados Unidos, estará de visita en la ciudad para ofrecer un show en el teatro Fox (2001 H St., Bakersfield), donde interpretará temas de su tour Todo contigo. Viernes 31 de enero a las 8 pm. Boletos desde $65. Informes tixr.com.

Foto: Archivo Crédito: Mezcalent

Cuco en The Glass House

El cantante mexicoamericano Cuco, que interpreta una mezcla de música bossa nova, indie-pop y psychedelia, ofrecerá un concierto en The Glass House (200 W. Second St., Pomona), donde tendrá como invitados a Eslabón Armado y a Danny Lux. Viernes 31 de enero a las 8 pm. Boletos desde $124. Informes theglasshouse.us.

Foto: Archivo

Año nuevo lunar en el L.A. Zoo

La celebración del Año nuevo lunar en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) incluirá danzas tradicionales chinas, coreanas y vietnamitas; además demostraciones de caligrafía, de linternas aéreas y de corte de papel. Los asistentes podrán tomarse fotos con el tema del Año de la serpiente y visitar por su cuenta los animales del zodiaco chino. Sábado 1 y domingo 2 de febrero. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Foto: Jamie Pham

Exhibición en la galería Charles White Elementary School

La exhibición Nature on Notice: Contemporary Art and Ecology, que abrió recientemente en la galería Charles White Elementary School (2401 Wilshire Blvd., Los Angeles), presenta los trabajos de veinte artistas que trabajan los lentes y la luz que dan testamento de las cambiantes ecologías locales y del mundo y enfatizan la urgencia de la intervención tanto artística como científica. Termina el 2 de agosto. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Barbie en el Discovery Cube

Barbie You Can Be Anything: The Experience comenzará esta semana en el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar) y ofrecerá a los visitantes la oportunidad de representar sus sueños, resolver problemas, crear y expresarse. Del sábado 1 de febrero al 11 de mayo. Entradas desde $17. Informes discoverycube.org.

Foto: Discovery Cube

Nuevas tiendas en Downtown Disney

El Downtown Disney District en el Disneyland Resort (1580 Disneyland Dr., Anaheim), realizó la apertura de dos nuevos destinos para su colección de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Disney Wonderful World of Sweets se especializa en dulces, mientras que el salón de comidas Parkside Market ofrece cuatro conceptos culinarios diferentes, que son Seoul Sister, Sip and Sonder, GG’s Chicken Shop y Vista Parkside Market. No se necesita boleto para entrar a Downtown Disney. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Disneyland Resort

Kodo en el Disney Hall

Por cuatro décadas, el grupo japonés Kodo, ha mostrado el extraordinario alcance emocional y artístico del tradicional tambor taiko en escenarios de todo el mundo. Ahora lo hará en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) con su nuevo programa Warabe. Martes 4 de febrero 8 pm. Boletos desde $60. Informes laphil.com.

Foto: LA Phil

Celebración del año lunar en el museo Huntington

La celebración del año nuevo lunar en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), es un evento familiar que incluirá la danza del león, artistas con máscaras, demostraciones de artes marciales, danza contemporánea arte floral, música y más. Sábado 1 y domingo 2 de febrero de 10 am a 5 pm. Boletos desde $13. Informes huntington.org.

Exhibición en Eastern Projects

La exhibición de Simón Silva, Salt of the Earth, que se inaugurará en la galería Eastern Projects (900 N. Broadway #1090 Los Angeles), muestra más de 40 pinturas dedicadas a celebrar las frecuentemente ignoradas contribuciones de trabajadores que son la columna vertebral de la sociedad. Del sábado 1 de febrero al 22 de marzo. Entrada gratuita. Informes easternprojectsgallery.com.