Antonio Mohamed opina de las polémicas salida de Gago y Anselmi

En los últimos meses, un par de entrenadores de la Liga MX se marcharon del torneo y dejaron sus procesos a la deriva. Antonio Mohamed ofreció sus consideraciones sobre la salida de Fernando Gago de las Chivas y Martín Anselmi de Cruz Azul.

Ambas salidas han sido muy criticadas. Fernando Gago dejó al Rebaño Sagrado en la mitad de la temporada por el llamado de Boca Juniors, su actual equipo.

Martín Anselmi hizo lo propio. Después de haber preparado una pretemporada, fichar jugadores y armar un equipo, el argentino decidió marcharse al Porto tras las primeras jornadas del Clausura 2025.

El “Turco” Mohamed fue cuestionado sobre estas acciones. El estratega del Toluca no cuestiona que sus compatriotas se hayan ido del fútbol mexicano, su crítica va dirigida a la forma en la que se despidieron de sus respectivos clubes.

“Yo creo que hay forma para todo y hay cláusula de adhesión para todo. Lo que no comparto son las formas, pero sí comparto que si hay una cláusula de recisión y la quieren rescindir, están en todo su derecho. Por algo el club cuando firma el contrato pone una cláusula de adhesión. Entonces cada uno toma decisiones y asume las consecuencias. Pero a veces hay formas de tomar las decisiones. Así que ese es mi pensamiento”, dijo Mohamed.

Los abucheos a Mohamed

Antonio Mohamed ahora dirige a los Diablos Rojos del Toluca. El estratega argentino visitó a su ex equipo, los Pumas de la UNAM, en el Estadio Olímpico Universitario. El “Turco” fue abucheado.

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, fue abucheado prácticamente por todo el estadio. 🐾🏟



Parece que la afición universitaria no está contenta con el estratega argentino después de su paso con los del pedregal. 👀#Pumas pic.twitter.com/q0EZvtyhOW — Cristopher Pérez (@Cristopher_Prz) January 30, 2025

El experimentado entrenador sudamericano considera que los aficionados de los Pumas están en todo su derecho de recriminarle. A pesar de que ven su salida del club como una “traición”, Antonio Mohamed no arregló un acuerdo con otro equipo y se tomó un año de descanso de los banquillos.

“Era normal que me abucheen, cuando una persona toma decisiones tiene que asumir las consecuencias, en este caso pasó esto. Yo tengo un gran respeto hacia la institución, hacia la afición, pero bueno, fue una decisión de índole personal, tenía que estar con mi familia. Alguna gente lo entendió, otros no, se dijo mucho que me iba a dirigir a otro equipo, se demostró que era falso porque estuve un año sin trabajar, pero bueno, la afición cree que fue una traición y bueno, está en todo su derecho, pero no fue así”. concluyó Mohamed.

