El truco ideal para “pelar” los huevos cocidos a la perfección, según una leyenda de la cocina

Toda aquella persona que ha cocinado o preparado un huevo cocido o huevo duro ha pasado por el tortuoso proceso que significa retirar la cáscara para poder disfrutarlo. Y es que aunque parezca una tarea tan sencilla de realizar, más de uno ha visto cómo gran parte de la piel del huevo se adhiere a la cáscara, lo que hace que el producto final quede incompleto.

Por lo anterior, y a pesar de la inmensa variedad de trucos que se esparcen por la red para conseguir “pelar” un huevo duro de manera perfecta, existe un truco especial que cuenta con la aprobación de una de las leyendas gastronómicas más importantes de las últimas décadas: Julia Child.

A través de su mítico libro, “The Way to Cook”, la experta compartió una técnica simple e infalible capaz de retirar la cáscara de un huevo duro sin sufrir de quemaduras, huevos rotos u otras contradicciones propias de esta acción.

El huevo duro cuenta con una alta dosis de proteína. Crédito: Gamzova Olga | Shutterstock

Cómo retirar la cáscara de un huevo duro y no morir en el intento

De acuerdo con el truco compartido por Julia Child, estos son los pasos que debes seguir de principio a fin:

Hierve los huevos con normalidad cubriendolos con agua fría de 1 a 2 pulgadas.

Una vez que estén listos, retiralos del agua caliente y reduce la intensidad de la flama a lo más bajo posible

Coloca los huevos en un agua helada por dos minutos

Luego de este tiempo, ponlos a hervir de nueva cuenta durante 10 segundos

Tras estos segundos, retiralos del fuego de forma definitiva

Espera unos minutos a que se enfríen

Golpealos suavemente contra una superficie sólida y realiza una ligera presión entre el huevo y la palma de la mano para aflojar la cáscara

¡Listo! Podrás notar como la cáscara se desprende de manera sencilla con solo unos movimientos

A pesar de la simpleza del truco, la misma Julia Child explica en el mismo libro que la “ciencia” detrás de esta técnica radica en que el “enfriamiento de dos minutos encoge el cuerpo del huevo y lo separa de la cáscara”.

En el mismo manuscrito, Child menciona que la ebullición posterior hace que la cáscara se expanda, haciendo que esta se pueda desprender de manera sencilla.

El huevo proporciona aminoácidos para producir colágeno y aporta biotina; también el aguacate contiene nutrientes e hidratantes para la piel. Crédito: Foodie Factor | Pexels

La próxima ocasión que prepares un huevo duro, no dudes en poner a prueba esta técnica y disfrutar de este alimento de manera íntegra en cualquier momento que desees.

Continúa leyendo:

Huevos vs avena: qué desayuno aporta más energía al cuerpo, según los expertos

Panquecas de dos ingredientes y fáciles de hacer: ideales para un desayuno delicioso

Estudio revela la cantidad de huevos que se deben consumir al día para obtener la proteína necesaria