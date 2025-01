Héctor Rubio: en sus corridos solo motivación

Por la cabeza de Héctor Rubio nunca pasó la idea de cantar o de ser compositor.

Pero un día, una amiga se acercó a él con una petición especial. Quería que Héctor escribiera un corrido al novio de la chica, y le pidió el favor a él por el simple hecho de que Héctor sabía tocar la guitarra.

“Le dije, ‘no me dedico a eso, pero se lo puedo hacer'”, contó. “Se lo hice y le gustó al chavalo, y me preguntó que qué quería a cambio; le dije que nada, pero como sabía que me gustaban los acordeones me regaló uno”.

En ese momento Héctor se dio cuenta de algo grandioso para él.

“Conseguir un acordeón a base de escribir una rola me abrió posibilidades y una gran oportunidad”, dijo.

Héctor tenía 17 años, y de esa experiencia van a ser casi diez; el artista tiene actualmente 26 años.

Para dar a conocer su trabajo, Héctor comenzó a enviar canciones a cantantes a través de Instagram. Todavía vivía en Angostura, una pequeña ciudad del estado mexicano de Sinaloa. Y así fue como logró conectarse con reconocidas figuras del corrido, como Álex Favela, Edgardo Núñez, Yeri Mua, Big Soto, DAAZ, Neutro Shorty, Octavio Cuadras, Los Esquivel e Ingratax.

En 2020, Héctor decidió no solo componer, sino también interpretar sus propias canciones. En 2021 se mudó a Culiacán, también en Sinaloa, y grabó su primer EP, “Así fue el muchacho”.

Sin embargo, este 2025 Héctor está decidido a impulsar como nunca su carrera de cantautor. Acaba de estrenar “Smoking”, un EP con siete canciones. El plan es agregar más temas hasta convertir este EP en un álbum de al menos unas catorce canciones. El resto del año lo dedicará a promocionar su música y para 2026 quiere comenzar a girar en México y en Estados Unidos.

Lo que él canta son corridos motivacionales, que son, según sus palabras, corridos no bélicos y que no hablen de cosas sanguinarias.

“Los corridos motivacionales son los que escuchas y te dan ganas de salir adelante”, dijo. “No de andar haciendo cosas malas”.

Del acordeón que obtuvo a cambio de su primer corrido ya no queda nada. Lo empeñó hace unos años un día que necesitaba dinero. Pero está bien, dijo, porque “los bienes son para resolver los males”.