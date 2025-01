Ronda Política: Xavier Becerra se animará a competir para gobernador

Mientras se prepara para regresar a Los Ángeles tras dejar su cargo de Secretario de Salud y Servicios Humanos potencialmente en manos de Robert F Kennedy Jr, sometido ahora mismo a rigurosos cuestionamientos de los senadores para ser confirmado, Xavier Becerra analiza la decisión más importante de su carrera política, lanzarse para gobernador de California.

A sus 66 años, Becerra ha acumulado una gran experiencia, como asambleísta, congresista; como el primer latino en ser fiscal general de California y secretario de una agencia federal.

Muchos se pueden inspirar en su trayectoria: Es hijo de inmigrantes mexicanos, casado y padre de tres hijas; y fue el primero en su familia en ir a la universidad.

Como fiscal, entabló 12 demandas contra la Administración Trump en su primer periodo. Y a Becerra no se le conocen esqueletos en el clóset.

Sin embargo, ha rehusado hablar directamente del tema. Lo que sabemos es que está considerando seriamente ser candidato, y está platicando con miembros de la delegación estatal en el Congreso, posibles donantes y simpatizantes.

La gran pregunta es si estaría dispuesto a claudicar si Kamala Harris se lanzara como candidata. Muy seguramente es la misma pregunta que se está haciendo el fiscal actual, Rob Bonta.

Pero no comamos ansías. No falta mucho tiempo para que sepamos si Becerra se decide a entrarle a la contienda. Recordemos que perdió en su intento para ser alcalde de Los Ángeles en 2001, pero de entonces a la fecha, ha ganado experiencia y suficientes méritos.

Empiezan las represalias

Los devastadores incendios que dejaron a miles sin hogar amenazan con acabar con carreras como la de la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley. Todo por atreverse a denunciar en televisión que el recorte por $17 millones al presupuesto, había afectado su respuesta a los siniestros.

No acusó directamente a la alcaldesa Karen Bass, pero era claro que al responsabilizar de los recortes a la Ciudad, había un señalamiento directo.

No tardamos mucho para ver las repercusiones de haber alzado la voz. Recibió una carta anónima, supuestamente de bomberos retirados y activos, acusándola de mal manejo del Incendio Palisades y de perder la confianza de la alcaldesa.

El Sindicato de Apagafuegos que representa a más de 3,000 bomberos salió públicamente a brindarle su apoyo por dar la batalla y pelear por el personal y el presupuesto del Departamento.

Esperemos que Crowley, quien es la primera mujer jefa de bomberos, no sea despedida por atreverse a exponer los problemas que enfrentaron para contener los incendios. De hecho, surgieron rumores falsos que tras sus declaraciones, la habían despedido.

Y por qué los supuestos bomberos que no están de acuerdo, no dan sus nombres. Por qué señalar en la oscuridad. ¿Será que alguien más los está mandando? No tiene sentido acusar a alguien que está defendiendo sus intereses. ¡Es absurdo! Aquí hay gato encerrado.

Recortan comentarios por teléfono

El nuevo líder del Concejo de Los Ángeles, Marqueece Harris Dawson puso fin a los comentarios por teléfono durante las juntas del Concejo, un método de participación establecido durante la pandemia de covid. En adelante solo se permitirán comentarios a las personas que asistan a las juntas. La otra opción es presentarlos por escrito.

Con esta decisión, Harris Dawson se está equivocando. ¿En qué le afecta que la gente participe por teléfono? Entre más opciones tengan los angelinos para dar sus comentarios públicos, es mejor para un buen gobierno y la democracia. ¿Qué no tendrá asesores o gente que le diga cuando sus decisiones no son apropiadas ni oportunas sobre todo tras los incendios?

Su justificación para recortar la participación pública remota es que los concejales le pidieron limitar el tiempo de las juntas para pasar más tiempo en sus distritos. Pues que se ajusten el tiempo en otros asuntos, pero no a costillas de recortar la palabra a los electores que los llevaron al cargo.