Anthony Mackie dice estar feliz y tranquilo en su casa de New Orleans

El actor estadounidense Anthony Mackie está muy orgulloso de sus raíces y no duda en mostrarlo. En una reciente entrevista con Esquire, el actor de 46 años, conocido por su papel como el nuevo Captain America habló sobre su decisión de dejar Hollywood atrás y mudarse a New Orleans, la ciudad que lo vio crecer.

Según Mackie, todo comenzó en 2008, cuando pasó un día de pesca con amigos y jugó al golf con su tío. Ese día, algo cambió en él. “Mudarme a New Orleans desaceleró mi carrera de alguna manera”, confesó.

“Pero también me dio tranquilidad y confianza. Estando fuera del negocio, me di cuenta de que puedo aportar una humanidad natural a mis roles y a las cosas que hago”, reconoció a Esquire el actor de 46 años.

De Hollywood a New Orleans, la vida de Anthony Mackie

A pesar de su éxito como parte del MCU, Mackie sigue muy conectado con sus raíces en New Orleans, donde disfruta de su tiempo en lugares como el Half Moon Bar & Restaurant en el Lower Garden District.

A pesar de su estatus como estrella de cine, aquí lo tratan como un “hijo del barrio”, sin importar su fama. En este bar, Mackie disfruta de momentos relajados con amigos, conversando y fumando puros mientras recuerda sus tiempos de adolescencia, cuando solía ir con sus amigos a tomar cervezas en la misma zona.

Una de las ventajas de mudarse a New Orleans es que Mackie puede llevarse su trabajo a casa. El thriller de Netflix We Have a Ghost y la serie Twisted Metal, de Peacock, fueron filmados en la ciudad en 2023. Para él, esto le ha permitido seguir trabajando en proyectos importantes sin tener que alejarse de lo que más le importa: su vida familiar y sus raíces.

Además, sus compañeros de trabajo lo notan. Stephanie Beatriz, su coprotagonista en Twisted Metal, destacó que Mackie es un “auténtico vigilante” en el plató.

“Está constantemente pendiente del equipo”, dijo Beatriz, resaltando su compromiso con el ambiente laboral y su amor por New Orleans. “Realmente se preocupa y presta atención a las cosas que ama”, agregó.

Pero el actor no solo busca una conexión profunda con su ciudad natal, también con su vida personal. Mackie es un padre dedicado a sus cuatro hijos, que comparte con su exesposa Sheletta Chapital. Ha sido claro en que su vida familiar es algo privado, lejos de los focos de Hollywood.

“Siempre he mantenido mi vida personal al margen del negocio. No permito que la gente fotografíe a mis hijos. No los llevo a ningún lado”, dijo. “Quiero que mis hijos sean normales”.

Aunque su carrera en Hollywood sigue en auge, con su papel de Captain America siendo uno de los más importantes de su carrera, Mackie ha encontrado un equilibrio perfecto entre su vida profesional y su vida personal.

Nueva Orleans le ofrece esa sensación de normalidad que a veces es difícil de encontrar en el mundo del espectáculo en Hollywood, permitiéndole ser el hombre y el padre que siempre ha querido ser, mientras sigue brillando como actor.

Sin duda, Mackie ha logrado lo que muchos desearían: el éxito profesional sin perder de vista lo más importante: su familia y sus raíces.

A pesar de su fama, Mackie sigue siendo un hombre sencillo y conectado con su ciudad natal, New Orleans. Su vida en la ciudad está marcada por sus raíces, sus amigos de toda la vida y su amor por la cultura local.

Aunque su carrera está por dar un giro importante con su papel principal en Captain America: Brave New World, Mackie sigue siendo el mismo tipo que solía pasar el rato en bares locales, sin pretensiones y con una actitud relajada hacia la vida.

