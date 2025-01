Expertos sobre las deportaciones: ‘Es una crueldad que muchos no podrán superar’ 

Las nuevas políticas de inmigración del presidente Donald Trump están causando estragos en la salud mental de los niños, quienes, en un ensayo por escrito, describieron sus sentimientos de preocupación, temor y ansiedad por el destino que pudiera afectar a sus padres, mientras que unas madres pidieron al mandatario “que tenga compasión si es que tiene corazón”.

Estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de una escuela del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), a pedido de sus maestros escribieron las siguientes cartas, tres en inglés y una en español, las cuales enviaron a destinatarios ficticios.

Los alumnos no identificados reflexionaron sobre hipotéticas situaciones, viéndose alejados de sus padres, siendo “arrestados” por agentes de inmigración en el trabajo o en la carretera.

Madres latinas dicen estar preparadas en caso de ser detenidas por los agentes de migración. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Primera carta:

‘No quiero que nada te pase a ti y a mamá’

“Querido hermano: Estoy asustado y estoy ansioso por lo que está pasando alrededor del mundo. Estoy asustado porque mi mamá está trabajando lejos y yo estoy aquí en la escuela. Yo quisiera poder saber si ella está bien. Las cosas que está haciendo el presidente de llevarse a los inmigrantes y enviarlos a sus países no está bien porque algunos vinieron a los Estados Unidos para tener una mejor vida, y por seguridad para sus hijos. No quiero que nada te pase a ti y a mamá, por todos los esfuerzos que hicimos para llegar aquí, en Los Ángeles. Y por el presidente que nos quiere regresar a nuestro país no está bien. Mantengamos la cabeza en alto y desearnos todo lo mejor. Y también protejamos a nuestra madre porque ella ha estado trabajando muy duro”.

Segunda carta:

“No quiero que ICE se lleve a mi papá”

“Tengo miedo acerca de lo que está pasando y no quiero que ICE se lleve a mi mamá y a mi papá. Realmente estoy preocupada. Tú nunca sabes que pueda suceder si papá está en el trabajo o manejando en la autopista, y entonces viene ICE y se lo lleva. Estoy realmente espantada acerca de mamá y no quiero que se vaya. No quiero que nada le pase a ella. Estoy asustada de qué ICE venga en cualquier momento y se lleve a nuestros padres, porque no sabemos que hacer sin ellos. No quiero que ICE nos separe. No quiero que mi mamá y mi papá se tengan que ir”.

El profesor David del Campo y la activista Lizbeth Paz educan sobre sus derechos a las madres inmigrantes y a los estudiantes. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Tercera carta:

‘Me siento preocupada por mi mamá’

“Querida hermana: Realmente no sé cómo me siento acerca de esta situación. Me siento preocupada por mi mamá, si ella está en el trabajo y yo en la escuela, y no puedo estar con ella. No sabría si ella está bien. Muchachos, también me preocupo por ustedes. No sé qué pasaría en la escuela. Me da miedo saber que algo puede sucederles a ustedes cuando yo no este allí. Pero estoy más preocupada por ustedes, porque viven muy lejos y yo no estaría con ustedes en un lugar seguro”.

Cuarta carta escrita en español:

‘Si no fuera por ti, no estuviera aquí’

“1/27/25. Querida Mamá. Quiero que sepas que tengo miedo de que te pase algo cuando estoy en la escuela, ya que tú das todo para darnos de comer y tener nuestras cosas. Porque si no fuera por ti, no estuviera aquí. En este momento quiero que siempre estés a nuestro lado y que no te preocupas por mí. Te quiero querida mamá y te deseo fuerzas y salud. Puede ser que no sea un buen hijo, pero nunca te dejaré sola”.

Alumnos de la escuela intermedia Young Oak Kim Academy, Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Sin humanidad ni compasión

La doctora Rocío Rivas, representante del distrito 2 del LAUSD, reaccionó a las cartas diciendo que lo que está haciendo la administración del presidente Trump “es cruel; no tiene nada de humanidad ni compasión”.

“[Donald Trump] Está tratando a cada una persona como si todos los inmigrantes fuéramos criminales”, dijo. “Está afectando especialmente a los niños. Ellos repiten lo que ven en las noticias y sus deportaciones están causando mucho miedo. A eso se le suma una crueldad que muchos no podrán superar”.

En base a la realidad, el LAUSD y la mesa directiva quieren asegurar a los padres de familia que los niños están seguros en las aulas, y que se les proporcione la información pertinente, independientemente de su estatus migratorio, de sus derechos civiles y humanos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos.

La doctora Rivas expuso que, como madre, aunque los pequeños no entienden la política, se les debe hablar con honestidad de lo que está sucediendo y, para ello necesitan estar informados.

“Hay que decirles que la ley está con nosotros y que tenemos organizaciones como CHIRLA, CARECEN y El Rescate que están trabajando con nosotros para proteger a nuestra comunidad indocumentada y que nunca van a estar solos”.

“A los niños hay que decirles que, pase lo que pase, su papá y su mamá siempre van a estar con ellos y que todo va a estar bien”, añadió. “Es una situación que tenemos que enfrentar, pero tenemos que hacerlo con información verdadera y no debemos dejar que el miedo nos venza, y tenemos que ser fuertes”.

Madres saben la estrategia para defenderse

Amanda Castro, una madre inmigrante de Honduras y Melissa Reyes, originaria de El Salvador, dieron a conocer que, a pesar del temor que tienen ante el clima antiinmigrante y las deportaciones, ya saben qué hacer, en el supuesto caso de encontrarse con agentes de inmigración tocando a su casa.

“No abrir la boca ni abrir la puerta”, dijo la señora Amanda, originaria de Puerto Cortés, Honduras.

Ella, madre de dos hijos, relató a La Opinión que el martes vio a agentes de inmigración bajarse de camionetas sin placas en la intersección de la calle Tercera y Lucas, en el centro de Los Ángeles.

“En sus trajes decía ICE Police”, afirmó. “A mí no me lo contaron, Yo los miré. Era por la tarde y mi hijo todavía no salía de la escuela. Por eso me espanté”.

La señora Castro dijo que, además de tener en sus manos una tarjeta roja de “Conoces tus Derechos”, que entregaría a un oficial de inmigración y no respondería ninguna pregunta, defendería a sus hijos “con uñas y dientes”.

“Me les puedo lanzar y gritar; los podría arrancar”, agregó. “Eso podría ser muy erróneo, pero a mis hijos nadie los va a tocar.

La mujer hondureña consideró que, si tuviera frente a ella al presidente Donald Trump, le diría, sobre todo: “Que tenga compasión. Que se ponga la mano en el alma y en el corazón si tiene, porque nosotros no somos delincuentes”.

Por su parte, la señora Melissa Reyes, quien llegó a los Estados Unidos hace tres años, huyendo de la violencia de las pandillas y, sobre todo, para alcanzar la seguridad de sus hijas.

“Tuvimos apoyo de la familia de mi esposo, y aunque sobrevivir ha sido bastante difícil, ya no vivimos en aquel lugar donde corríamos peligro todos los días”, narró a La Opinión.

La inmigrante de 44 años manifestó que le da tristeza ver lo que está sucediendo en el país con las deportaciones de inmigrantes.

“Uno emigró de su país buscando un futuro mejor, tratando de hacer las cosas bien, y como se dice, a partirse el lomo para ayudar a nuestras familias y para que nuestros hijos mejoren en todos los sentidos”, añadió. “Sí, la verdad muchos estamos con miedo porque vemos que no solo se están llevando a los delincuentes, sino también a la gente trabajadora…pero sé que, si vienen, me quedo callada y les doy mi tarjeta roja”.

Protección al 200%

David de la Cruz, profesor de inglés de estudiantes del sexto al octavo grado en la escuela intermedia Young Oak Kim Academy, informó a La Opinión que los maestros están trabajando para reafirmar a los estudiantes que las aulas les pertenecen a ellos y a nadie más, y que, aunque se ve reflejada la incertidumbre en sus padres, tenemos que dejarles saber que la educación es su derecho”.

“Ellos, como personas que residen en este país no tiene que temer de venir a la escuela”, indicó.

De la Cruz subrayó que hay padres que mencionan que han visto a agentes de inmigración en la calle y que probablemente puedan pensar, “que estos señores vendrán a la escuela de sus hijos y que pueden ser atrapados, pero nadie puede entrar a las escuelas”.

En relación con las cartas escritas por los estudiantes sobre sus temores, dijo que se tiene que escuchar y crear espacios donde los estudiantes puedan compartir sus perspectivas sobre lo que ocurre.

“Hay temores o preguntas que pueden tener sobre lo que escuchan sobre inmigración y cómo podría impactar a sus comunidades”, explicó. “Es importante tener en mente el estado socioemocional de nuestros estudiantes y darles la certeza que nuestro compromiso es un compromiso con proveer la mejor educación, pero por encima de todo es un compromiso que defenderá su humanidad y dignidad de ellos y nuestras comunidades en los Estados Unidos”.

¿Hay protección garantizada al 100% para los estudiantes?

“No al 100%, sino al 200%”, respondió.

Eventos de empoderamiento

Sábado 1 de febrero

Hora: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Lugar: Young Oak Kim Academy

615 Shatto Pl.

Los Angeles, CA 90005

Organiza: El Rescate

Taller de “Conoce Tus Derechos

Martes 7 de febrero

Lugar: South Park Recreation Center

345 E. 51st St., Los Angeles 90011

Organiza: Concejal del Distrito 9 de Los Ángeles, Curren Price Jr.