Malagón no se preocupa por los fichajes de James Rodríguez y Sergio Ramos

En este mercado de fichajes la Liga MX ha sido protagonista. James Rodríguez llegó al Club León y Sergio Ramos podría hacer lo propio en Rayados de Monterrey. Luis Ángel Malagón ofreció sus consideraciones sobre estas estrellas que llegan a México.

En una entrevista con TUDN, Luis Ángel Malagón enumeró algunas de las figuras que se podrán ver en cada jornada del fútbol mexicano. La Liga MX tiene futbolistas de gran trayectoria y envergadura.

“Estaba leyendo que Ramos viene para acá y que chingón, o sea, hoy ves a James, Oliver Torres, Sergio Canales, Héctor Herrera y Andrés Guardado”, dijo el arquero del América.

Sin embargo, lejos de preocuparse por las adiciones de los otros clubes, Luis Ángel Malagón cree que la llegada de este tipo de jugadores le permitirá aumentar el nivel. James y Sergio Ramos potenciarían a la Liga MX y a los futbolistas involucrados en ella.

“Eso está chido porque el mismo nivel hace que te pongas las pilas y no te relajes. Eso a nosotros nos motiva el decir ‘tenemos que seguir chambeando, ya logramos algo y no podemos bajar de ahí’, porque entre más ganas, la vara más alta queda y no te puedes relajar porque siempre habrá alguien más vivo, así es el futbol”, explicó.

El América quiere dominar México

A pesar de que las Águilas del América no realizaron un fichaje de gran renombre, Luis Ángel Malagón asegura que el club está en un gran estado de forma. A pesar de haber ganado el tricampeonato, el “hambre” del conjunto azulcrema está intacto.

“Este América tiene mucha hambre, deseo, mucho respeto y humildad, y tiene unas ganas de comerse al mundo (…) Hoy me siento bendecido en estar en este equipo porque todos jalamos parejo y tenemos muchas ganas de seguir ganando títulos”, sentenció.

Las Águilas del América iniciaron el Clausura 2025 con un equipo alterno. A pesar de ello, el conjunto azulcrema es líder junto a los Tigres de la UANL. El conjunto de André Jardine acumula tres victorias y un empate en lo que va de torneo.

