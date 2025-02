Karla Sofía Gascón se pronuncia tras polémica por publicaciones antiguas en redes sociales

La actriz Karla Sofía Gascón, reconocida por su papel en ‘Emilia Pérez’, utilizó su cuenta de Instagram en la madrugada del sábado para responder a la controversia generada por una serie de publicaciones antiguas en la red social X (antes Twitter), que resurgieron el jueves.

Estas publicaciones, que datan principalmente de 2020, incluyen comentarios polémicos sobre temas sensibles como George Floyd, los musulmanes y la diversidad en los premios Oscar.

En su mensaje, Gascón compartió una imagen de un símbolo budista de Nichiren junto con las palabras: “Como con ‘Emilia Pérez’: Todos podemos hacerlo mejor. Yo también”.

La actriz inició su texto pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus expresiones pasadas. “Lo primero que me gustaría hacer es pedir el más sincero perdón a quienes se sientan mal por la forma en que me he expresado en cualquier etapa de mi vida”, escribió.

Reconoció que, aunque su intención nunca fue causar daño, la falta de palabras adecuadas puede distorsionar un mensaje.

Gascón, quien ha experimentado un rápido ascenso en su carrera en los últimos seis meses, destacó la responsabilidad que ahora tiene como figura pública.

“Mi voz no solo me pertenece a mí, sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas por o conmigo”, afirmó.

La actriz también mencionó que el budismo de Nichiren es un pilar fundamental en su vida, ayudándola a transformarse y a mejorar como persona. “No soy la misma que era hace una década”, aseguró, añadiendo que aunque no ha cometido delitos, reconoce que no es perfecta y que siempre busca aprender y crecer.

En un tono más firme, Gascón denunció que sus palabras habían sido sacadas de contexto y manipuladas para dañar su reputación.

“Manchar mi existencia”

“Ya han ganado, han conseguido su objetivo: manchar mi existencia con mentiras o cosas sacadas de contexto”, expresó. La actriz negó ser racista o apoyar cualquier forma de opresión, destacando que una de las personas más importantes en su vida actual es musulmana.

“Siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, paz y amor”. Karla Sofía Gascón

Gascón cerró su mensaje con una reflexión personal, citando a su madre: “A mí me importa muy poco si ganas algo, solo me importa que estés bien y que nadie te haga daño”. La actriz respondió a estas palabras con un compromiso: “Madre, esta vida me ha puesto aquí para enviar un mensaje de esperanza y amor a este mundo, lo haré”.

La controversia surgió después de que la periodista Sarah Hagi descubriera y compartiera las publicaciones antiguas de Gascón, lo que llevó a la eliminación de la cuenta de X donde se encontraban los tuits.

A pesar de las críticas, Gascón, nominada a mejor actriz en los Premios de la Academia este año, mantiene su postura de buscar la reconciliación y el crecimiento personal, mientras continúa su ascenso en la industria cinematográfica.

