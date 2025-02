Cristiano Ronaldo desprestigia la MLS de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Así lo ha demostrado CR7 durante toda su carrera y aún lo continúa haciendo en Arabia Saudita con 39 años. El delantero portugués considera que el fútbol árabe es superior al de la MLS, torneo en el que milita Lionel Messi.

Ya en los últimos cartuchos de sus carreras, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguieron su camino lejos de Europa. CR7 se marchó a Arabia Saudita, mientras que el argentino tomó la decisión de jugar para el Inter Miami en Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo believes he's football's goat 🐐 pic.twitter.com/sioLrSFi5M — ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2025

Entre las constantes comparaciones, Cristiano Ronaldo considera que la Saudí Pro League tiene mejor nivel que la Major League Soccer. El delantero portugués admitió estar muy sorprendido por el rápido crecimiento que ha tenido el fútbol árabe.

“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Sólo por los que están aquí hay que darle valor”, dijo Ronaldo para La Sexta.

Cristiano Ronaldo asume el reto de la Saudí Pro League

El exdelantero del Real Madrid reconoció que está a gusto viviendo en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo admitió que no se deja intimidar por los retos y llegar al fútbol árabe no fue una excepción.

“En Arabia muy bien, va a hacer dos años y me está gustando mucho la experiencia, me gusta vivir aquí, a mi familia también. Siempre en mi vida he tenido desafíos, desde que salí a los 12 años de Madeira, no me intimidan los grandes retos, me gustan. Ir a Arabia no era el mismo pensamiento que jugar en Europa, pero no me quitó el sueño”, agregó.

Cristiano Ronaldo firmó con el Al Nassr en enero de 2023. Desde que llegó a este club, CR7 ha jugado 89 partidos. Durante esa cantidad de encuentros, el atacante de 39 años ha marcado 81 goles y ha concedido 19 asistencias. El portugués ya acumula más de 7,800 minutos dentro del campo.

