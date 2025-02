Marco Rubio señala a Cuba, Nicaragua y Venezuela como “enemigos de la humanidad”

El secretario de Estado estadounidense responsabilizó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la crisis migratoria desatada en Latinoamérica, por lo que, bajo su óptica, los tres países deben ser considerados “enemigos de la humanidad”.

Durante una visita de trabajo llevada acabo en Costa Rica, el funcionario estadounidense señaló que el fracaso en los modelos de gobierno implantados en los tres países produjo el fenómeno migratorio que impacta de lleno a Estados Unidos.

“Esos tres regímenes que existen: Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria, si no fuera por ellos no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio, porque son países donde su sistema no funciona“, expresó.

A Nicaragua le recriminó estar gobernada por una dinastía enfocada en no permitir avanzar a la democracia.

“Se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia católica y todo lo religioso. A todo lo que pueda amenazar el poder de ese régimen lo han castigado.

Ustedes lo han tenido que enfrentar acá, miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema, por la misma razón que están huyendo de Cuba y Venezuela“, enfatizó.

Marco Rubio puso a Costa Rica como ejemplo a seguir por otras naciones, pues reveló que los ticos no acostumbran migrar hacia Estados Unidos. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En contraparte, Rubio señaló a Costa Rica como un modelo a seguir, pues la cantidad de norteamericanos viviendo en la nación centroamericana es mayor a la de ticos residiendo en Estados Unidos.

“Es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación con otros”, destacó.

El secretario de Estado advirtió que en términos de política internacional su objetivo es tratar de redefinir el concepto de Estados Unidos hacia el resto del continente.

“Una de mis prioridades es asegurarme de que la política exterior de Estados Unidos es una en la cual es mejor ser amigo que enemigo, es mejor ser aliado que alguien que crea problemas. Y, desafortunadamente, eso no ha sido así durante varias administraciones.

A veces parece que es mejor ser enemigo de Estados Unidos que amigo, porque si eres amigo te ignoran o no lo ayudan y en veces lo critican; pero si eres enemigo quieren hacer un arreglo”, concluyó.

