Maripily Rivera sorprende con un cambio de look 

La empresaria y socialité Maripily Rivera causó revuelo en redes sociales luego de mostrar el cambio de look al que se sometió en el marco del arranque de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos: All Stars”. ¿En qué consistió su transformación? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la ganadora de la primera temporada del reality publicó un video con el que no solo dio una cátedra de estilo y sensualidad, también evidenció el cambio físico que se realizó.

Se trató de un nuevo tono en su cabellera, mismo con el que dijo adiós a su característica melena pelinegra. Ahora, la denominada ‘Huracán Boricua’ luce un tono castaño con mechas rubias que le da luz a su rostro y resalta su mirada.

A la par de su nuevo tono de cabello, Maripily Rivera optó por portar un peinado protagonizado por ondas pronunciadas y con volumen que añadieron el toque atrevido a su propuesta en moda. Esta consistió en un conjunto de mezclilla con trasparencias que dejó poco a la imaginación, pues dejó a la vista su figura torneada.

“Así hoy con mi ropa espectacular de @oh_lala_boutique03 y mi look creado por @jesuscancel“, escribió Maripily Rivera para acompañar el post que a solo unas horas de haber salido a la luz ya había causado furor.

¿La razón? Que su inesperado cambio de look surge en el marco del estreno de la nueva temporada del reality “La Casa de los Famosos: All Star”, lo que encendió las alarmas sobre una posible incursión al show.

“Este look me encantaaaa”, “Maripily no te cortes el cabello, lo tienes muy lindo… te ves hermosa” y “Te ves divina con el pelo con mechas claras, te queda mucho porque estás muy bronceada, te vez mas joven, y muy guapa”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

