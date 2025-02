Víctima de tiroteo masivo en Suecia llamó a su prometida para decirle que la amaba por última vez

En el tiroteo masivo que conmocionó recientemente Suecia, calificado como el más letal de su historia, destaca un momento conmovedor.

Salim Karim Iskef logró realizar una videollamada a su prometida diciéndole que la amaba, por última vez antes de morir.

Kareen Alia estaba comprometida con Salim, planeaban casarse este verano, e incluso ya habían comprado una casa recientemente.

El joven, herido y ensangrentado, le pidió a Kareen que cuidara de su madre y de ella misma durante la llamada.

“Tenía todos estos sueños en su corazón. Ahora, desafortunadamente, todos estos sueños se han ido. Su luz se ha apagado”, declaró el padre Jacob Kasselia, pastor de la iglesia cristiana ortodoxa local a TV4.

Su hermana Hanan Eskif dijo: “Toda mi vida fue con él. Trabajamos juntos, estudiamos juntos, íbamos a la iglesia juntos. Toda mi vida fue con él, ¿cómo podré vivir sin él?”

Añadió tristemente: “Seguimos mirando por la ventana pensando que quizás él regrese y llame a la puerta y tengamos que abrirla. No dormimos, no comemos, no bebemos. Nada, simplemente nos sentamos y miramos hacia afuera”.

Salim fue una de las 10 personas asesinadas por el hombre armado que abrió fuego el martes pasado en el centro de educación para adultos en la ciudad de Orebro.

De acuerdo con CBS News, estudiaba enfermería allí y ejercía como trabajador sanitario durante la pandemia de COVID-19. La guerra civil provocó que su familia huyera de Siria entre 2014 y 2015.

Es posible que el tirador haya acudido a la escuela en ese mismo centro, donde además daban clases de sueco para inmigrantes, formación profesional y programas para personas con discapacidad intelectual, ubicada a las afueras de Örebro, a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, la capital de Suecia.

De acuerdo con la policía, no hubo advertencias previas por parte del tirador, que actuó solo aquel fatídico martes.

Las autoridades afirmaron que tampoco había conexiones sospechosas con el terrorismo. El tirador contaba con licencias para cuatro armas, tres de las cuales fueron encontradas junto a su cuerpo.

Fue hallado muerto luego del tiroteo con tres pistolas, 10 cargadores vacíos y una gran cantidad de munición sin usar junto a su cadáver.

Hasta el momento, no estaba claro cómo murió, aunque aseguran que ellos no respondieron al fuego. El motivo del ataque también permanece incierto.

