Cómo eliminar o desactivar tu cuenta de Facebook

Con solo unos pasos, puedes eliminar tu cuenta de Facebook sin perder datos ni acceso a otros sitios y aplicaciones.

Cada varios años, Facebook hace algo que desencadena una oleada de gente que quiere abandonar la plataforma. Desde la debacle de Cambridge Analytica hace años hasta las preguntas sobre el efecto de las redes sociales en la salud mental, pasando por las recientes polémicas sobre la moderación de los contenidos, Facebook y su compañía matriz, Meta, tienen la costumbre de provocar que sus usuarios busquen una salida.

Decirle adiós a Facebook no es difícil si sabes dónde encontrar los botones adecuados, pero antes debes conocer algunos detalles clave.

En primer lugar, hay formas más moderadas de poner freno a tu relación con la aplicación.

Si quieres limitar el acceso de Facebook a tus datos personales o a tu tiempo personal, puedes ajustar la configuración de privacidad de la aplicación. (De paso, echa un vistazo a tu configuración de Instagram).

Luego, si estás listo para tomar medidas más drásticas, puedes desactivar tu cuenta temporalmente.

El paso más grande, por supuesto, es eliminarla por completo. Lee la siguiente guía para obtener instrucciones paso a paso y consejos para evitar algunos errores.

Desactivar tu cuenta de Facebook

Si lo que quieres es dar un paso atrás, Facebook te permite desactivar tu cuenta temporalmente. Mientras estés inactivo, los otros usuarios no podrán ver tu cronología, tus fotos ni buscarte en Facebook. Sin embargo, tus amigos podrán seguir leyendo los mensajes que les hayas enviado y ver tu nombre en su lista de amigos.

Podrás seguir usando Facebook Messenger mientras tu cuenta habitual esté inactiva. Cuando estés listo para volver, podrás reactivarla en cualquier momento iniciando sesión de nuevo en el sitio o en la aplicación.

Para desactivarla en la aplicación de Facebook: Pulsa el botón Menú en la parte inferior derecha > Configuración y privacidad > Configuración. En la parte superior, haz clic en Centro de cuentas > Datos personales > Propiedad y control de la cuenta > Desactivación o eliminación > Pulsa en tu cuenta > Selecciona Desactivar cuenta y sigue los pasos.

Para confirmar que quieres seguir adelante con la desactivación, tendrás que introducir tu contraseña.

Descarga tus datos antes de eliminar la cuenta de Facebook

Así que te has decidido a dejar Facebook, y esta vez va en serio. Ten cuidado: Una vez que cruces esta línea, no hay vuelta atrás. Tus fotos, actualizaciones de estado y mensajes desaparecerán, y tu nombre se esfumará de la búsqueda de Facebook. Para siempre.

Muchos usuarios de Facebook tienen un tesoro de datos en el sitio. Antes de hacer clic en “Eliminar”, te recomendamos que descargues tu información personal. Podrás obtener publicaciones, fotos y videos que hayas compartido con otras personas; mensajes y conversaciones de chat; y los detalles que aparecen en la sección “Acerca de” de tu perfil. (Haz clic aquí para ver una lista completa de los datos del archivo).

Facebook generará una copia de tu archivo personal y te la enviará por correo electrónico con un enlace a un archivo .zip. Asegúrate de guardar ese archivo antes de eliminar tu cuenta. También puedes transferir los datos a un servicio como Google Drive o Dropbox.

Para descargar tus datos en la aplicación de Facebook: Pulsa el botón Menú en la parte inferior derecha > Configuración y privacidad > Configuración. En la parte superior, haz clic en Centro de cuentas > Tu información y permisos > Descargar tu información > Sigue los pasos.

Reemplaza el inicio de sesión de Facebook por otros servicios

Facebook Login es una forma popular de acceder a aplicaciones y sitios de terceros. Si lo usas, deberías crear nuevos nombres de usuario y contraseñas para esas cuentas para no perder el acceso. (¿No estás seguro de qué aplicaciones y sitios web están vinculados a tu cuenta de Facebook? Consulta la sección Aplicaciones y sitios web en Configuraciones para obtener más información.

A partir de ahora, puedes tener a mano tus credenciales de inicio de sesión y contraseñas en varios dispositivos con un gestor de contraseñas. También puedes iniciar sesión con tus credenciales de Google o Apple.

¿Preparado? ¿Listo? Elimina tu cuenta de Facebook.

Una vez que estés listo para abandonar Facebook, es relativamente sencillo. Si has iniciado sesión con un navegador web, ve a esta página y haz clic en “Eliminar cuenta”. O si usas la aplicación, desplázate hacia abajo para ver las instrucciones.

No es ningún secreto que Facebook no quiere que te vayas, por lo que tu cuenta no se eliminará inmediatamente. Facebook no inicia el proceso hasta 30 días después de que hagas la solicitud, un retraso que, según Meta, está pensado para darte tiempo a cambiar de opinión. Si eso ocurre, puedes volver a conectarte durante ese plazo y se cancelará tu solicitud de eliminación.

Mientras tanto, tu cuenta será “desactivada”, como se ha descrito anteriormente, por lo que tus datos no serán accesibles a otros usuarios de Facebook. Y una vez que esté “eliminada” tu cuenta, Meta puede tardar hasta 90 días más en borrar por completo tu información de sus sistemas, según la empresa.

Y no hay forma de borrarte por completo de todos los rincones de la plataforma de Facebook. Por ejemplo, los mensajes que hayas enviado a tus amigos seguirán visibles en sus bandejas de entrada.

Recuerda que Facebook no es la única plataforma de redes sociales gestionada por la empresa. Meta también posee y opera Instagram y WhatsApp, entre otros servicios. Si quieres borrarte por completo de las aplicaciones de Meta, es posible que tengas que eliminar también otras cuentas.

Para eliminar en la aplicación de Facebook: Pulsa el botón Menú en la parte inferior derecha > Configuración y privacidad > Configuración. En la parte superior, haz clic en Centro de cuentas > Datos personales > Propiedad y control de la cuenta > Desactivación o eliminación > haz clic en tu cuenta > Selecciona Eliminar cuenta y sigue los pasos.

