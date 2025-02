Hay 7 nuevas víctimas de acoso sexual por parte de Justin Tucker, pateador de los Ravens, reportan

La lista de mujeres que acusan de acoso sexual a Justin Tucker, pateador de los Baltimore Ravens, quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia en su posición, continúa en aumento, luego de que este domingo se reveló que hay 7 nuevas víctimas, según un reporte del diario “The Baltimore Banner”.

Las siete nuevas acusadoras, que se suman a las 9 anteriores, afirmaron que Tucker las acosó en algunos de los spas más lujosos de Baltimore, Maryland, incluidos ‘The Spa del Four Seasons Hotel’ y el ‘Baltimore Spa & Salon’.

Los señalamientos contra el jugador de 35 años comenzaron el 30 de enero pasado con seis acusaciones. Un par de días después tres mujeres más dijeron ser víctimas de acoso, que unidas a las siete más recientes dan forma a 16.

Según el rotativo estas nuevas acusaciones son similares a las primeras en las que se dijo que el pateador expuso sus genitales de manera intencional, además de que tocó algunos de los muslos de las terapeutas con sus dedos.

Las 16 mujeres dijeron que las acciones de Tucker ocurrieron entre 2012, su año de novato con los Ravens, y el 2016. El jugador se defendió de las primeras seis acusaciones con un comunicado en el que negó haber tenido dicho comportamiento.

“Las acusaciones que se hacen en el artículo de ‘The Baltimore Banner’ son inequívocamente falsas. A lo largo de mi carrera siempre he buscado comportarme con el máximo profesionalismo. Nunca antes me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a un masajista o durante una sesión de terapia de masajes”, dijo el pateador el 30 de enero, aunque no volvió a pronunciarse ante el incremento de señalamientos.

Ante la situación, Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseveró el 3 de febrero pasado, en la previa al Super Bowl LIX, que la liga está al tanto de las acusaciones a las que da seguimiento.

“Obviamente son asuntos serios, él los está tomando en serio, al igual que nosotros”, señaló el comisionado.

Justin Tucker ha jugado toda su carrera, que empezó en 2012, para los Baltimore Ravens. Posee el récord del gol de campo más largo de la NFL, con 66 yardas de distancia, que logró en 2021.

En 13 temporadas ha sido cinco veces miembro del equipo All-Pro y siete veces convocado al Pro Bowl.

*Con información de EFE.

